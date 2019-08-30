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      Становились по периметру, не давая прохода, – Устинова объяснила, зачем "слуг" посадили в центр

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      Александра Устинова
      Александра Устинова / 24 канал

      Когда народным депутатам предложили голосовать за прохождение почти 70 законопроектов по сокращенной процедуре, некоторые начали возмущаться. Чтобы не допустить недовольных к трибуне, "слуги народа" становились по периметру и голосовали "за".

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала нардеп от партии "Голос" Александра Устинова.

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      По ее словам, депутаты были возмущены, когда увидели, что надо голосовать за прохождение почти 70 законопроектов по сокращенной процедуре.

      Почти 70 законопроектов – которые никто не видел в лицо, которые только сегодня (30 августа, – 24 канал) начали, и то еще не все, размещать на сайте Верховной Рады,
      – подчеркнула Устинова.

      Нардеп объяснила: когда законопроект регистрируется в Верховной Раде, то есть 14 дней на ознакомление с ним и подачу предложений или альтернативных законопроектов.

      Вчера за 70 законопроектов, которые были зарегистрированы и даже еще физически не представлены в ВРУ, было проголосовано по сокращенной процедуре. То есть вместо 14 дней сделали 7,
      – отметила нардеп.

      Она добавила, что теперь у нардепов есть время только до следующего четверга, 5 сентября, чтобы подать все свои предложения.

       

      ВРУ
      Новая Верховная Рада // фото 24 канал, Ростислав Лабенский

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      "Замечу еще раз: части законопроектов до сих пор нет на сайте. Как я, не читая законопроект, как депутат должен подать или альтернативу, или правки. Второе – некоторые законопроекты, которые уже подали, – на 90 страниц. Я извиняюсь, но физически обработать 70 законопроектов по 90 страниц каждый – практически нереально", – продолжила Устинова.

      Вчера мы поняли, почему была такая раскладка в Верховной Раде – почему посередине посадили именно "Слугу народа", а всех остальных – на "галерку". Потому что, когда все начали поднимать вопрос, как мы можем голосовать за то, чего мы даже не видели – огромное возмущение было – по периметру стали все представители "Слуги народа", чтобы нельзя было дойти до трибуны и просто голосовали, давя кнопочку,
      отметила представительница "голоса".

      Смотрите видео полного интервью с Александрой Устиновой:

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Слуга народа Партия Голос
      Источник: 24 канал
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