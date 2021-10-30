В пресс-службе горсовета сообщили, что все желающие смогут получить прививку с 09:00 до 18:00. В наличии у медицинских бригад будут препараты Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.
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"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача сделать все, чтобы эта цифра росла", – сказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Это нужно для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию,
– добавила она.
Адреса пунктов вакцинации на избирательных участках:
- гимназия №1, улица Манизера, 12;
- школа №160, улица Танкопия,1;
- школа №38, улица Рыбалко, 12;
- школа №32, улица Рыбалко, 14;
- школа №49, улица Харьковских Дивизий, 15/1;
- школа №145, улица Амосова, 24 А;
- школа №175 "Кулиничевская", улица Грищенко, 5;
- школа №36, улица Алчевских, 55;
- музыкальная школа №14, переулок 1-й Лесопарковский, 5 (Коммунар);
- школа №12, улица Чугуевская, 35;
- школа №53, улица Грозненская, 48;
- школа №48, улица Тернопольская, 17;
- школа №120, улица Екатерининская, 8;
- школа №34, улица Локомотивная, 2;
- школа №115, улица Врубеля, 53;
- школа №127, улица Семинаровская, 63 А;
- школа №153, улица Академика Богомольца, 15;
- школа №162, улица Пермская, 13;
- школа №108, улица Холодногорская, 67;
- гимназия №13, улица Благовещенская, 36;
- школа №87, улица Башкирская, 2;
- гимназия №152, улица Волонтерская, 57;
- школа №58, проспект Юбилейный, 53 Б;
- школа №111, улица Бучмы, 18 Д;
- гимназия №44, улица Бучмы, 30Э;
- школа №56, улица Света, 9;
- школа №103, проспект Тракторостроителей, 110;
- школа №64, улица Р. Плоходько, 5В;
- школа №99, улица Тобольская, 26;
- школа №106, улица Клочковская, 195 В;
- школа №146, проспект Людвига Свободы, 37Б;
- школа №147, проспект Победы, 68 Д;
- школа №150, улица Ахсарова, 3А;
- школа №113, улица Алешина, 9;
- школа №163, улица Луи Пастера, 330;
- школа №75, улица Шарикова, 46;
- школа №157, улица Грицевца, 30;
- школа №78, проезд Садовый, 7;
- гимназия №46, улица Державинская, 4А;
- школа №68, улица Зерновая, 12;
- школа №60, улица Ньютона, 131
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Выборы мэра Харькова: коротко
- В Харькове назначили внеочередные выборы мэра после того, как Геннадий Кернес, 25 октября 2020 года в третий раз стал главой города, умер.
- О смерти политика из-за коронавируса сообщили 17 декабря 2020 года, а 24 февраля 2021 года полномочия покойного официально прекратили.
- В Раде было назначено голосование за должность харьковского мэра на 31 октября 2021 года. Свои кандидатуры на волеизъявление зарегистрировали 10 человек.