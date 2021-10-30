В пресс-службе горсовета сообщили, что все желающие смогут получить прививку с 09:00 до 18:00. В наличии у медицинских бригад будут препараты Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.

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"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача сделать все, чтобы эта цифра росла", – сказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Это нужно для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию,

– добавила она.

Адреса пунктов вакцинации на избирательных участках:

гимназия №1, улица Манизера, 12;

школа №160, улица Танкопия,1;

школа №38, улица Рыбалко, 12;

школа №32, улица Рыбалко, 14;

школа №49, улица Харьковских Дивизий, 15/1;

школа №145, улица Амосова, 24 А;

школа №175 "Кулиничевская", улица Грищенко, 5;

школа №36, улица Алчевских, 55;

музыкальная школа №14, переулок 1-й Лесопарковский, 5 (Коммунар);

школа №12, улица Чугуевская, 35;

школа №53, улица Грозненская, 48;

школа №48, улица Тернопольская, 17;

школа №120, улица Екатерининская, 8;

школа №34, улица Локомотивная, 2;

школа №115, улица Врубеля, 53;

школа №127, улица Семинаровская, 63 А;

школа №153, улица Академика Богомольца, 15;

школа №162, улица Пермская, 13;

школа №108, улица Холодногорская, 67;

гимназия №13, улица Благовещенская, 36;

школа №87, улица Башкирская, 2;

гимназия №152, улица Волонтерская, 57;

школа №58, проспект Юбилейный, 53 Б;

школа №111, улица Бучмы, 18 Д;

гимназия №44, улица Бучмы, 30Э;

школа №56, улица Света, 9;

школа №103, проспект Тракторостроителей, 110;

школа №64, улица Р. Плоходько, 5В;

школа №99, улица Тобольская, 26;

школа №106, улица Клочковская, 195 В;

школа №146, проспект Людвига Свободы, 37Б;

школа №147, проспект Победы, 68 Д;

школа №150, улица Ахсарова, 3А;

школа №113, улица Алешина, 9;

школа №163, улица Луи Пастера, 330;

школа №75, улица Шарикова, 46;

школа №157, улица Грицевца, 30;

школа №78, проезд Садовый, 7;

гимназия №46, улица Державинская, 4А;

школа №68, улица Зерновая, 12;

школа №60, улица Ньютона, 131

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Выборы мэра Харькова: коротко

В Харькове назначили внеочередные выборы мэра после того, как Геннадий Кернес, 25 октября 2020 года в третий раз стал главой города, умер.

О смерти политика из-за коронавируса сообщили 17 декабря 2020 года, а 24 февраля 2021 года полномочия покойного официально прекратили.

В Раде было назначено голосование за должность харьковского мэра на 31 октября 2021 года. Свои кандидатуры на волеизъявление зарегистрировали 10 человек.



Список кандидатов в мэры Харькова / Инфографика 24 канала