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      Станут ли Крым и война на Донбассе помехой для вступления Украины в НАТО: ответ эксперта США

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      Украина может войти в НАТО даже с оккупированными территориями, – Карпентер
      Украина может войти в НАТО даже с оккупированными территориями, – Карпентер / Фото из открытых источников

      Оккупированные Крым и Донбасс не станут препятствием для членства Украины в НАТО – такое уже было. Однако решение должны поддержать все члены Альянса.

      Некоторые союзники считают это препятствием, поэтому возникает политический вопрос, рассказал бывший помощник министра обороны США Майкл Карпентер "Укринформу".

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      "С практической точки зрения, нет никаких правовых помех для того, чтобы с имеющимся территориальным конфликтом присоединиться к НАТО", – отметил он.

      Такой прецедент уже был – Западная Германия имела территориальный конфликт с Восточной Германией и стала членом Альянса.

      Однако на данный момент нет полной политической поддержки среди членов относительно членства Украины в НАТО. При этом Карпентер отмечает, что украинцы не должны отказываться от стремлений присоединиться к Альянсу.

      По моему мнению, это реальная перспектива в будущем, в некоторое неопределенное пока время. И к тому моменту Украина должна достичь готовности, чтобы на самом деле иметь совместимые с НАТО возможности, иметь реформированные войска, реформированную командную структуру,
      – подчеркнул он.

      Кроме того, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель во время выступления прямо заявил, что США посылают Украине "четкий сигнал поддержки" относительно ее стремления вступить в НАТО.

      Народные депутаты 7 февраля окончательно одобрили изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО. Это решение закрепляет стратегический курс Украины на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз и сделает невозможным изменение этого курса.

      Как вносят изменения в Конституцию Украины?
      • Предложения по изменениям в Конституцию Украины может подать в Верховную Раду только президент или 150 нардепов (не менее трети парламентариев). Петр Порошенко внес законопроект об изменениях в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО 3 сентября 2018 года.
      • Далее Рада должна внести этот документ в повестку дня и направить его в Конституционный Суд Украины. Для этого необходимо 226 голосов. Парламентарии дали старт изменениям в Конституцию 20 сентября. "За" – 321 голос.
      • После положительного решения Конституционного суда 22 ноября Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении (311 "за").
      • 7 февраля парламент окончательно закрепил в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого также требовалась конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 335 депутатов.

      С 1996 года, когда была принята Конституция Украины, она была изменена 8 раз. Несколько раз даже была изменена форма управления государством. Начинали с президентско-парламентской. В 2004 году утвердили парламентско-президентское государство. А Янукович превратил его обратно в президентско-парламентское. Однако, после победы Революции достоинства его нововведения признали неконституционными.

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      Теги: Новости Украины Новости США Аннексия Крыма Война на Донбассе НАТО Новости политики
      Источник: 24 Канал
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