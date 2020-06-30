Starbucks не будет открывать кафе в Украине: ряд СМИ распространили фейк
Украинские СМИ обнародовали информацию о том, что известная компания Starbucks откроет 3 заведения в Киеве 20 июля. Однако выяснилось, что это фейк.
В Starbucks опровергли открытие своих кофеен, сообщает издание "The Бабель".
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В представительстве Starbucks в Европе, Африке и на Ближнем Востоке объяснили, что всегда ищут возможность поделиться с потребителями опытом.
Но мы можем подтвердить, что эти сообщения не соответствуют действительности. Пока у нас нет планов на открытие кофеен в Украине,
– добавили в компании.
Заметим, что фейк об открытии кофеен Starbucks не впервые распространяют СМИ.
В 2018 году была похожая ситуация, тогда невозможность открытия объяснили тем, что продукция компании на украинском рынке будет достаточно дорогой для потребителя.
Что известно о Starbucks?Starbucks – самая известная в мире сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks Corporation со штаб-квартирой в Сиэтле в штате Вашингтон. Более 24 тысяч заведений сети расположены в 55 странах мира.
В кофейнях сети продаются прежде всего свежесваренный кофе, горячие кофейные напитки на основе эспрессо, холодные и горячие безалкогольные напитки. В заведениях сети можно также приобрести сувенирную подукцию, подарочные книги, звукозаписи и фильмы.