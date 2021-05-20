Про це глава держави повідомив під час великої пресконференції у четвер, 20 травня.
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Нові обличчя (нові люди у владі, запит на яких напередодні президентських виборів 2019 року, згідно з опитуваннями, був досить високим – 24 канал), які були, вони вже постаріли, вони вже з досвідом. Людей з потужним досвідом, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко, ви не побачите,
– сказав Володимир Зеленський.
Президент додав: "Наразі в Україні дуже непоганий уряд, який у часи війни, економічної кризи та COVID-19 дуже непогано працює. Немає нічого страшного, якщо є потреба замінити того, чи іншого міністра, який не може 100% виконувати свої обіцянки".
Кадрові зміни у Кабміні
Верховна Рада 20 травня внесла суттєві зміни до складу Кабінету Міністрів. Парламент призначив трьох міністрів, а саме:
- Віктор Ляшко очолив Міністерство охорони здоров'я;
- Олександр Кубраков став міністром інфраструктури;
- Олексій Любченко обійматиме посаду першого віцепрем'єра – міністра економіки.
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