В Киеве, на Старообуховской трассе снова произошло ДТП. В результате погибли два человека, еще одного мужчину с травмами госпитализировали. Машины столкнулись в нескольких километрах от места предыдущей трагедии, в которой погибла семья.

В столице снова смертельное ДТП

На Старообуховской трассе в Киеве 15 июля водитель Toyota влетел в Volkswagen, сообщили в фейсбуке полиции Киева.

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В результате столкновения двух легковушек погибли два человека и одного пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в больницу,

– говорится в сообщении.

Жертвами стали водитель Toyota, а также пассажир Volkswagen. Кроме того, с телесными повреждениями госпитализировали водителя Volkswagen.

Что известно об аварии

ДТП произошло примерно в 15:00. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении.

На месте происшествия полицейские проводят следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельного ДТП. Решают вопрос об открытии уголовного производства.

В фейсбуке Dtp.kiev.ua пишут, что водитель Toyota мог создать аварию в городе Козин, а затем попытался скрыться. В тот момент на светофоре стоял Volkswagen, в который он врезался.

К слову, авария произошла лишь в нескольких километрах от места предыдущего смертельного ДТП, в котором погибла семья.

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Реакция людей в сети

Пользователи сети негодуют и предлагают установить на дороге камеру или отбойник.

Не пора там хотя бы камеру поставить?

Может, отбойник?

Там постоянно кто-то погибает... Пусть хоть лежачих полицейских пристроят на асфальте.

Совсем недалеко от места аварии, которая произошла в воскресенье. Ничему жизнь людей не учит;

От Чапаевки до Козина нет ни одной камеры;

Неужели тем водителям нельзя иметь ум в голове и ездить нормально?! Неужели никто не ценит пусть чужую жизнь, но своя должна же быть ценной... Куда спешите? На тот свет? Там круглосуточно и без очередей.

В Киеве снова произошло смертельное ДТП / Коллаж Dtp.kiev.ua

Авария на Старообуховской трассе в Киеве: смотрите видео