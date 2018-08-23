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Старшая дочь Умы Турман сыграет в новом фильме Тарантино

42 Читати новину українською
Майя Хоук
Майя Хоук / www.anaisdax.com

В культового режиссера Квентина Тарантино появилась новая муза – старшая дочь Умы Турман Майя Хоук, которая сыграет в фильме "Однажды в Голливуде". На съемочной площадке она присоединится к таким звездам как Леонардо Ди Каприо, Брэду Питту и Марго Робби.

Об этом сообщают The Hollywood Reporter.

20-летняя дочь легенды кино Умы Турман станет одной из героинь новой ленты, которая выйдет на телеэкраны 9 августа 2019 года. В фильме "Однажды в Голливуде" покажут историю убийства актрисы Шэрон Тейт членами секты "Семья". Во главе преступной группировки становится американский маньяк Чарльз Мэнсон. События фильма будут разворачиваться в Лос-Анджелесе в 1969 году.

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Майя Хоук сыграет пока таинственную роль под названием "Дитя Цветов" и будет иметь в напарниках лучших актеров Голливуда. Среди них Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Лина Данэм, Остин Батлер и Лоренца Иззо. Также ранее сообщалось, что в фильме снимутся Аль Пачино, Дакота Фэннинг, Дэмиан Льюис, Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинз, Кит Джефферсон и Николас Хаммонд.

 

Допис, поширений Maya Ray (@maya_hawke)

 

Стоит добавить, что дочь Умы Турман уже не в первый раз будет принимать участие в съемочном процессе. В прошлом году она исполнила одну из главных ролей в экранизации романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", также приняла участие в съемках третьего сезона сериала "Очень странные дела".

Напомним, что в феврале этого года актриса Ума Турман рассказала об аварии, в которую она попала на съемках фильма "Убить Билла" по вине режиссера Квентина Тарантино. В сети сразу появилось видео с места события 15-летней давности, где Ума получила многочисленные травмы. После этого режиссер публично извинился перед актрисой и признался, что это была самая большая ошибка в его жизни. После этого Турман заявила, что готова снова пойти на сотрудничество с режиссером.

Теги: Кино LifeStyle Голливуд Ума Турман
Источник: 24 Канал
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