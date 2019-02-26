Старшеклассники на уроках истории будут изучать создание ПЦУ и предоставление Томоса, – МОН

Украинские 11-классники будут изучать на уроках истории создание ПЦУ и предоставление Украине Томоса об автокефалии. Такие изменения уже внесены в образовательную программу, и старшеклассники даже в этом году будут рассматривать такую тему.

Эта часть истории Украины изучается в школах в конце учебного года – в апреле-мае. Для МОН было принципиально отправить необходимые материалы по этой теме учителям в украинские школы еще в этом году. Уже в 2020 году министерство должно напечатать учебники с этой информацией.

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Создание Православной Церкви Украины и предоставление Томоса об автокефалии – важное с исторической точки зрения событие. Для нас было принципиально до этого времени прислать учителям информационные материалы, которыми они могут пользоваться уже в этом году. Сам приказ об изменении учебных программ мы подписали 21 февраля, и уже 26 февраля прислали материалы,

– отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она добавила, что в учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019-м планируется печать новых книг для 11-х классов.

"Мы печатаем учебники каждые 5 лет. На этот раз исторические изменения сошлись во времени непосредственно с печатью для соответствующего класса, потому информация будет оперативно внесена", – объяснила Гриневич.

Эта тема также будет внесена в программу ВНО по истории Украины, но по ней будут сдавать тестирование не раньше 2021 года.

"Последние изменения в программу ВНО вносятся не позднее, чем за 2 года до сдачи учащимися теста. Это железное правило, которого мы всегда придерживаемся, чтобы предусмотреть права всех участников", – подчеркнула министр.

Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября 2018 года в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

Что такое ВНО? Внешнее независимое оценивание – это специальный экзамен, который сдают абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения.



Среди обязательных предметов, экзамены по которым должны сдать выпускники школ: украинский язык и литература, а также история Украины или математика. Также абитуриенты должны выбрать еще один предмет из перечня: биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий или французский язык.



Максимум, 4 тестирования можно сдать в 2019 году. Результаты ВНО будут засчитаны выпускникам как результаты государственной итоговой аттестации.