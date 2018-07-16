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Старший сын супругов Бекхэмов бросил престижный университет, – СМИ

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Бруклин Бекхэм переезжает к родителям
Бруклин Бекхэм переезжает к родителям / celebsrank.com

Бруклин Бекхэм, который является старшим сыном Виктории и Дэвида, не завершил учебу в престижном университете Нью-Йорка. Парень покинул заведение после 1 года обучения.

Об этом сообщил инсайдер издания Mirror.

19-летний Бруклин Бекхэм, который был в восторге от изучения искусства фотографировать в престижном Design of Parsons, решил не заканчивать курс обучения. Сделал он это после года пребывания в университете.

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По информации СМИ, подросток "очень скучает по дому и хочет вернуться в Великобританию". Особенно Бруклину не хватает общения с матерью Викторией. В то же время сама дизайнер рада такому решению сына, потому что ненавидит длительную разлуку с первенцем.

Похоже, он действительно скучал за своим домом и чувствовал себя одиноким там (в Нью-Йорке, – ред.). Он обожает свою семью, в конце-концов появилась причина, чтобы вернуться к ним. Виктория абсолютно в восторге от новости, она мечтала, чтобы Бруклин вновь поселился в их доме,
– рассказал инсайдер.

 

В то же время друзья Бруклина Бекхэма рассказали журналистам, что парень похвастался перед ними стажировкой у известного британского фотографа. Имени художника в разговоре он не разглашал. Именно поэтому, по их мнению, сын экс-футболиста решил не продолжать обучение в Нью-Йорке.

Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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