Чому ж тоді ще й досі 64%, якщо вірити опитуванню соцгрупи "Рейтинг", проти запровадження в Україні ринку купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення? Тому що все це маніпуляція. Я про соцопитування.

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Чому дехто не підтримує ініціативу

Усе це починається ще на етапі озвучення питання. Наприклад, якщо у вас запитають, чи підтримуєте ви продаж сільгоспземель. Тут, скоріш за все, ви скажете, що проти, тим більше, якщо у вас її немає.

Однак якщо вже запитають, чи хочете ви мати право вільно розпоряджатися своєю землею на рівні з квартирою та машиною, то тут ви б вже, напевно, відповіли "так, хочу".

Водночас як же ту землю рідненьку продаси, якщо ті кляті латифундисти тільки того й чекають, щоб викупити її. Водночас те, що не викуплять, іноземці набіжать, знімуть верхні шари чорнозему й повезуть до себе на "Ізраїльщину", "Кіпрщину", "Канадщину" й не буде нам по чому ходити, що нюхати й цілувати.



В Україні відкрився ринок землі / Фото Unsplash

Продаж землі дозволений навіть у Росії

Тут я би, звісно, могла почати знову розповідати вам, що продаж землі, крім України, заборонений наразі лише в Північній Кореї, на Кубі, у Венесуелі, у Конго та в Таджикистані. Тобто в тих країнах, де при владі, по суті, залишаються диктаторські режими й про жодну демократію не мовиться.

Однак краще скажу й знаю, що для частини наших читачів це дійсно аргумент – продаж землі дозволений навіть у Росії. Уявіть собі, ось так просто "за поребриком", починаючи ще з 2003 року, ви можете придбати собі клаптик землі.

І за всі ці, по суті, 18 років ані китайці, ані євреї, ані інопланетяни ту російську землю чомусь не скупили, не вивезли й навіть не захопили.

В Україні був "сірий" продаж земель

Інший приклад – Польща, яка провела земельну реформу 15 років тому. Наразі вона є провідною країною з сілько-господарського виробництва у Європі. Натомість у нас протягом усіх цих років ринку не було, а продаж, як то не дивно, був "сірий", напівлегальний, а інколи навіть доволі відкритий.

Усі президенти України їздили за кордон і говорили, що Україна має у власності 10 мільйонів гектарів чорноземів. Уявіть мою ситуацію, коли я став головою Геокадастру. Я провів інвентаризацію і зрозумів що у нас 5 мільйонів гектарів земель відсутні,

– заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Ну як відсутні, фізично вони, звісно, є, але належать вже не державі та громадянам, а чиновникам, агро-баронам і політикам. Зокрема, тим, які довгий час запевняли народ, що продавати землю не можна.

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Те, що кожен з нас має право на 2 гектари землі безплатно, теж, як виявилось, міф. Ним було дуже зручно виправдовувати мораторій на землю. Тобто ти отримав 2 гектари, ні? А от ринок запустять, землю порахують і все – більше й не отримаєш.

"Український народ задурили й розказували, що кожному дається по 2 гектари з 40 мільйонів громадян України. Якщо по 2 гектари, то це 80 мільйонів гектарів, а у нас всього площа 60 мільйонів гектарів. Ви розумієте, що ця брехня була закладена від самого початку – нас дурили і грабували", – розповів Роман Лещенко.



Роман Лещенко / Фото agropolit.com

Які землі у власності нардепів "Батьківщини"

Що ж у власності іншої захисниці аграріїв і борчині з латифундистами Юлії Тимошенко? Там все теж доволі непогано. Вже у 2018 році у деклараціях нардепів від "Батьківщини" та їхніх сімей у власності або іншій формі користування було більше 20 гектарів землі.

Найбільшим землевласником є Руслан Богдан – 28 земельних ділянок загальною площею майже 10 гектарів. На другому місці за кількістю землі у фракції – Іван Крулько, у якого 3 ділянки площею майже 5,5 гектара. 2 з них належать безпосередньо нардепу й розташовані в Київській області. Ще одна – в Херсонській області й нею володіє дружина Крулька. У Сергія Соболєва і його сім'ї аж 12 земельних ділянок площею 1,7 гектара.

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Чим володіє Юлія Тимошенко

Водночас лідерка фракції Юлія Тимошенко володіє 4 ділянками у Київській області. Там трохи більше ніж пів гектара – 3 кроки вправо, два вліво.



Юлія Тимошенко володіє 4 ділянками на Київщині / Фото "Батьківщини"

Втім, якщо вірити Кирилу Сазонову, ще у 2016 році зять Юлії Тимошенко якимось чином зміг придбати землю, якої б вистачило на 67 футбольних полів просто біля траси Київ – Одеса. Отаке виключення з правил.

Ринок землі в Україні не зупинити

Однак вже з 1 липня правило скасували. Тепер ринок землі в Україні не спинити. Запускатимуть його у 2 етапи. У 2021 році він стартує виключно для українців і тільки по 100 гектарів в одні руки.

Другий етап почнеться 1 січня 2024 року. Тоді купувати землі разом із фізичними особами зможуть і компанії, і територіальні громади, і держава. При цьому максимальний розмір покупки може становити вже 10 тисяч гектарів.

Що ж робити з іноземцями

Над цим питанням, як говорила Скарлет О'Хара, я подумаю завтра, а точніше через кілька років, коли буде оголошено референдум з цього питання. Тож не кваптеся, маємо час подумати. До речі, не спішити продавати землю радить і сам міністр аграрної політики.

Коли запитують, яка ціна буде землі, ми очікуємо, що 50 тисяч гривень, виходячи з того, що українська земля недооцінена десятки років. Я закликаю всіх українців не відчужувати свою землю, тому що це найбільш цінний актив, який є в українського народу,

– заявив Роман Лещенко.

Купити землю буде непросто

До слова, купити землю буте теж не так вже й легко. Точніше просто для тих, хто робитиме це чесним способом й нелегко, якщо "багаті світу цього" вирішать надурити систему.

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На них чекатиме кілька бюрократичних кіл. По-перше, покупця мусить перевірити нотаріус, який має підтвердити його спроможність придбати бажані гектари. Далі – джерела походження грошей для купівлі землі потрібно буде підтвердити документально.

І наостанок жодної готівки. Щоб купити або продати земельну ділянку, потрібно відкривати рахунок у банку, адже купівля можлива тільки в безготівковій формі. Принаймні все це прописано правилами, а от як вони працюватимуть – покаже час.