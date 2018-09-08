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Старт футзального сезона: "Энергия" выиграла Суперкубок Украины

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Семь голов и интрига до финальной сирены – так в Украине открыли футзальный сезон. В поединке за Суперкубок встретились "Энергия" и "Продексим".

Матч лучше начал чемпион – Ланко и Шатурма заработали для гостей гандикап. Львовяне, правда, с ответом не замедлили.

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Дублем отличился Марьян Пелех. Но на перерыв лидером все же пошел "Продексим" – гол в активе Волянюка. Под занавес матча хозяева сумели перевернуть все вверх дном.

Футзал
Гол Олега Легендзевича принес победу "Энергии" и первый трофей сезона

Ковальчук восстановил паритет, а за две минуты до завершения Легендзевич забил решающий мяч. В итоге 4:3, "Энергия" – обладатель Суперкубка Украины.

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Теги: Футзал Спорт
Источник: 24 канал
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