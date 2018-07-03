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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Старт нового сезона Формулы-1 могут перенести

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Гран-при Австралии могут перенести во времени
Гран-при Австралии могут перенести во времени

Гран-при Австралии, которым начинается новый сезон Формулы-1, могут перенести во времени.

В последние два сезона этап в Австралии проходил в предпоследнюю неделю марта (гонка в 2018 году состоялась 25 марта). Однако уже в 2019 году ее могут провести на неделю раньше. Как пишет motorsport.com гран-при Австралии начнется в четверг, 14 марта, и закончится в воскресенье, 17 марта.

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Это сделано ради того, чтобы сделать расписание более удобным для Мельбурна – с учетом местных мероприятий, которые имеют большую популярность у публики. Среди них и гонка "1000 миль Себринга", которая входит в так называемый суперсезон WEC.

Перенос даты должен быть ратифицирован Всемирным советом FIA по автоспорту.

Теги: Новости спорта Австралия Формула-1
Источник: 24 Канал
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