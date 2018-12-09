Стартап украинских студентов поможет диагностировать стрессовые расстройства по глазам

По движению глаз можно диагностировать посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). К такому выводу пришли украинские медики, военные и IТ-специалисты, которые представили новую методику объективной аппаратной диагностики заболевания. Данная методика позволит вовремя диагностировать ПТСР и оказывать помощь военнослужащим.

Автоматизацию обработки данных исследования обеспечил стартап "Айтрекинг в медицинских исследованиях", разработанный командой украинских студентов в рамках CIG R&D LAB – совместной стипендиальной программы Chernovetskyi Investment Group (CIG) и Одесского национального политехнического университета (ОНПУ).

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"Технологии позволяют подробно фиксировать различные физиологические параметры. Остальное – это вопрос обработки данных и их интерпретации. То есть можно зафиксировать движение глаза айтрекером и затем проанализировать его на соответствие определенному состоянию человека. Когда мы сможем сформировать показатели-"эталоны" для того или иного состояния, мы получим полноценный программно-аппаратный комплекс для экспресс-диагностики. В этом существенную помощь врачам могут оказать программисты и инженеры. Дальнейшее поле применения разработки может быть широким, но мы подтвердили, что это возможно", – отметил один из разработчиков методики, доктор технических наук, профессор Юрий Даник.



Новая методика объективной аппаратной диагностики стрессовых заболеваний

Военные медики планируют использовать результаты исследований для прогнозирования состояния военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях, а сейчас находятся в резерве.

Система айтрекинга широко используется в мире: 50/50 в научно-исследовательских и клинических целях. Этот метод позволяет объективизировать то, что можно наблюдать субъективно. Сейчас медицина стремится отойти от субъективного оценивания, исключить человеческий фактор в диагностировании патологий. Поэтому наше исследование актуально не только в офтальмологии, но и в смежных медицинских областях,

– отметила доктор медицинских наук Института глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова НАМН Украины Александра Зборовская.

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