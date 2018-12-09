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      Стартап украинских студентов поможет диагностировать стрессовые расстройства по глазам

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      Стартап украинских студентов
      Стартап украинских студентов / 24 канал

      По движению глаз можно диагностировать посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). К такому выводу пришли украинские медики, военные и IТ-специалисты, которые представили новую методику объективной аппаратной диагностики заболевания. Данная методика позволит вовремя диагностировать ПТСР и оказывать помощь военнослужащим.

      Автоматизацию обработки данных исследования обеспечил стартап "Айтрекинг в медицинских исследованиях", разработанный командой украинских студентов в рамках CIG R&D LAB – совместной стипендиальной программы Chernovetskyi Investment Group (CIG) и Одесского национального политехнического университета (ОНПУ).

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      "Технологии позволяют подробно фиксировать различные физиологические параметры. Остальное – это вопрос обработки данных и их интерпретации. То есть можно зафиксировать движение глаза айтрекером и затем проанализировать его на соответствие определенному состоянию человека. Когда мы сможем сформировать показатели-"эталоны" для того или иного состояния, мы получим полноценный программно-аппаратный комплекс для экспресс-диагностики. В этом существенную помощь врачам могут оказать программисты и инженеры. Дальнейшее поле применения разработки может быть широким, но мы подтвердили, что это возможно", – отметил один из разработчиков методики, доктор технических наук, профессор Юрий Даник.

      Нова методика об’єктивної апаратної діагностики захворювання
      Новая методика объективной аппаратной диагностики стрессовых заболеваний

      Военные медики планируют использовать результаты исследований для прогнозирования состояния военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях, а сейчас находятся в резерве.

      Система айтрекинга широко используется в мире: 50/50 в научно-исследовательских и клинических целях. Этот метод позволяет объективизировать то, что можно наблюдать субъективно. Сейчас медицина стремится отойти от субъективного оценивания, исключить человеческий фактор в диагностировании патологий. Поэтому наше исследование актуально не только в офтальмологии, но и в смежных медицинских областях,
      – отметила доктор медицинских наук Института глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова НАМН Украины Александра Зборовская.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Стартап
      Источник: 24 Канал
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