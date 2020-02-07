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      В Украине выделят 9 миллионов на 8 стартапов: кто получит деньги

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      Украинский фонд стартапов выбрал победителей, которые получат 9 миллионов гривен / medium.com

      В Украине планируют через неделю выделить почти 9 миллионов гривен на 8 украинских стартапов. Украинский фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий – 8 февраля завершилось заседание наблюдательного совета фонда, которое продолжалось 24 часа.

      Победители делятся на две категории, сообщил в своем телеграмм-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

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      Категории победителей:

      • Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, которые нуждаются в расширении и поддержке. Сумма грантов – 1 миллион 250 тысяч гривен.
      • Другая категория – pre-seed гранты, которые предоставляются разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тысяч гривен.

      Seed гранты получат:

      • AeroDrone – комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
      • GeoDesign info – аналитический онлайн-центр;
      • BIOC – технология нанополимеризации для получения биопластика;
      • FieldBI – аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
      • Правомен – автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;
      • Framiore – устойчивый бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

      Pre-seed гранты получат:

      • Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
      • BioBin – мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

      При этом Фонд непрерывно принимает заявки. Для правительства важным является развитие креативных индустрий. Инвестиции в идеи – это наша стратегия,
      – отметил Гончарук.

      Он добавил, что сейчас есть уже 3 новых оцененных стартапа, которые попадут на следующий питчинг идей. Он ожидается уже в начале марта.

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      Что известно об украинском фонде стартапов

      Государственный фонд, основанный по инициативе правительства Украины в 2018 году для предоставления грантов украинским стартапам. Миссия фонда – поддерживать инновационные проекты и помогать талантливым украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании.

      Директор фонда – Павел Карташов.

      Фонд финансирует стартапы на ранних стадиях их развития (pre-seed и seed): в сумме 25 тысяч долларов в стадии pre-seed и 50 тысяч долларов на стадии seed. Таким образом 1 стартап, который растет, может получить до 75 тысяч долларов.

      Фонд не финансирует: азартные игры, производство и реализацию опасных веществ, алкогольных и табачных изделий, военных и ядерных технологий.

      Целевые секторы фонда:

      • искусственный интеллект (AI),
      • дополненная реальность (AR / VR),
      • большие данные (BigData),
      • блокчейн,
      • кибербезопасность,
      • защита (Defence),
      • медицина и здравоохранение,
      • путешествия,
      • финансовые технологии (FinTech),
      • образовательные технологии (EdTech),
      • робототехника,
      • профессиональные услуги,
      • программное обеспечение как услуга (SaaS),
      • производство,
      • электронная коммерция,
      • интернет вещи (IoT). 
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Техно Стартап Кабинет Министров Украины Деньги Инвестиции Инвестиции Инвестиции 24 IT-бизнес Новости Техно
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