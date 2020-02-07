В Украине выделят 9 миллионов на 8 стартапов: кто получит деньги

В Украине планируют через неделю выделить почти 9 миллионов гривен на 8 украинских стартапов. Украинский фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий – 8 февраля завершилось заседание наблюдательного совета фонда, которое продолжалось 24 часа.

Победители делятся на две категории, сообщил в своем телеграмм-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

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Категории победителей:

Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, которые нуждаются в расширении и поддержке. Сумма грантов – 1 миллион 250 тысяч гривен.

предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, которые нуждаются в расширении и поддержке. Сумма грантов – 1 миллион 250 тысяч гривен. Другая категория – pre-seed гранты, которые предоставляются разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тысяч гривен.

Seed гранты получат:

AeroDrone – комплексные решения на базе беспилотных самолетов;

GeoDesign info – аналитический онлайн-центр;

BIOC – технология нанополимеризации для получения биопластика;

FieldBI – аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;

Правомен – автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;

Framiore – устойчивый бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Pre-seed гранты получат:

Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;

BioBin – мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

При этом Фонд непрерывно принимает заявки. Для правительства важным является развитие креативных индустрий. Инвестиции в идеи – это наша стратегия,

– отметил Гончарук.

Он добавил, что сейчас есть уже 3 новых оцененных стартапа, которые попадут на следующий питчинг идей. Он ожидается уже в начале марта.

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Что известно об украинском фонде стартапов

Государственный фонд, основанный по инициативе правительства Украины в 2018 году для предоставления грантов украинским стартапам. Миссия фонда – поддерживать инновационные проекты и помогать талантливым украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании.

Директор фонда – Павел Карташов.

Фонд финансирует стартапы на ранних стадиях их развития (pre-seed и seed): в сумме 25 тысяч долларов в стадии pre-seed и 50 тысяч долларов на стадии seed. Таким образом 1 стартап, который растет, может получить до 75 тысяч долларов.

Фонд не финансирует: азартные игры, производство и реализацию опасных веществ, алкогольных и табачных изделий, военных и ядерных технологий.

Целевые секторы фонда: