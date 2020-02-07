В Украине выделят 9 миллионов на 8 стартапов: кто получит деньги
В Украине планируют через неделю выделить почти 9 миллионов гривен на 8 украинских стартапов. Украинский фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий – 8 февраля завершилось заседание наблюдательного совета фонда, которое продолжалось 24 часа.
Победители делятся на две категории, сообщил в своем телеграмм-канале премьер-министр Алексей Гончарук.
Читайте также: 10 украинских стартапов, которые превратились в успешные и прибыльные проекты
Категории победителей:
- Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, которые нуждаются в расширении и поддержке. Сумма грантов – 1 миллион 250 тысяч гривен.
- Другая категория – pre-seed гранты, которые предоставляются разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тысяч гривен.
Seed гранты получат:
- AeroDrone – комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
- GeoDesign info – аналитический онлайн-центр;
- BIOC – технология нанополимеризации для получения биопластика;
- FieldBI – аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
- Правомен – автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;
- Framiore – устойчивый бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.
Pre-seed гранты получат:
- Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
- BioBin – мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
При этом Фонд непрерывно принимает заявки. Для правительства важным является развитие креативных индустрий. Инвестиции в идеи – это наша стратегия,
– отметил Гончарук.
Он добавил, что сейчас есть уже 3 новых оцененных стартапа, которые попадут на следующий питчинг идей. Он ожидается уже в начале марта.
Читайте также: Как запустить стартап в 2020 году: лучшие советы для начинающих
Что известно об украинском фонде стартапов
Государственный фонд, основанный по инициативе правительства Украины в 2018 году для предоставления грантов украинским стартапам. Миссия фонда – поддерживать инновационные проекты и помогать талантливым украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании.
Директор фонда – Павел Карташов.
Фонд финансирует стартапы на ранних стадиях их развития (pre-seed и seed): в сумме 25 тысяч долларов в стадии pre-seed и 50 тысяч долларов на стадии seed. Таким образом 1 стартап, который растет, может получить до 75 тысяч долларов.
Фонд не финансирует: азартные игры, производство и реализацию опасных веществ, алкогольных и табачных изделий, военных и ядерных технологий.
Целевые секторы фонда:
- искусственный интеллект (AI),
- дополненная реальность (AR / VR),
- большие данные (BigData),
- блокчейн,
- кибербезопасность,
- защита (Defence),
- медицина и здравоохранение,
- путешествия,
- финансовые технологии (FinTech),
- образовательные технологии (EdTech),
- робототехника,
- профессиональные услуги,
- программное обеспечение как услуга (SaaS),
- производство,
- электронная коммерция,
- интернет вещи (IoT).