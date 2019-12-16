Стартовал 2-й этап пробной переписи населения в Украине: кого, когда и как будут "переписывать"

Пробную перепись населения осуществляют в части Киева и части Киевской области. Обходить дома украинцев будут до 23 декабря.

О старте второго этапа пробной переписи населения сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Где происходит перепись

Пробная перепись населения будет проходить в части Оболонского района Киева и части Бородянского района Киевской области (Пискивская ОТГ).

Когда будет происходить перепись

Второй этап пробной переписи продлится с 15 до 23 декабря включительно.

Как будут "переписывать" украинцев

Информацию для жителей дома о том, что они участвуют в пробной переписи, разместят у подъездов. Кроме того, в почтовые ящики людей положат листовки с подробной информацией о переписи.

Как узнать настоящего переписчика

Переписчики должны иметь с собой и показать:

Удостоверение с голограммой,

Планшет,

Жилет с логотипом переписи на груди и спине.

По требованию любого жителя дома, что участвует в переписи, переписчик обязан предъявить паспорт.

Важно!



Ответы на вопросы переписчиков украинцы не обязаны в какой либо способ доказывать или подтверждать какими-то документами.



Все, сказанное опрошенными – конфиденциальная и защищенная законом информация , которую нельзя разглашать, а хранить можно только для статистической обработки.

Напомним, первый этап пробной переписи проходил в первую неделю декабря в части Оболонского района Киева и Пискивской ОТГ в Киевской области .

Перепись населения: предыстория

В Государственной службе статистики Украины заявляли, что Всеукраинскую перепись населения планируют провести с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.

На подготовку и проведение Всеукраинской переписи населения нужно примерно 3,5 миллиарда гривен.

В запланированной переписи украинцам будут ставить примерно 10 вопросов, среди которых: национальность, язык, образование, место работы, наличие собственного жилья и тому подобное.

Последняя перепись населения в Украине состоялся в 2001 году, тогда насчитали 48 миллионов 457 тысяч жителей в стране, из которых большинство – 53,7% – женщины.