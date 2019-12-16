Стартовал 2-й этап пробной переписи населения в Украине: кого, когда и как будут "переписывать"
Пробную перепись населения осуществляют в части Киева и части Киевской области. Обходить дома украинцев будут до 23 декабря.
О старте второго этапа пробной переписи населения сообщила Государственная служба статистики Украины.
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Где происходит перепись
Пробная перепись населения будет проходить в части Оболонского района Киева и части Бородянского района Киевской области (Пискивская ОТГ).
Когда будет происходить перепись
Второй этап пробной переписи продлится с 15 до 23 декабря включительно.
Как будут "переписывать" украинцев
Информацию для жителей дома о том, что они участвуют в пробной переписи, разместят у подъездов. Кроме того, в почтовые ящики людей положат листовки с подробной информацией о переписи.
Как узнать настоящего переписчика
Переписчики должны иметь с собой и показать:
- Удостоверение с голограммой,
- Планшет,
- Жилет с логотипом переписи на груди и спине.
По требованию любого жителя дома, что участвует в переписи, переписчик обязан предъявить паспорт.
Важно!
Ответы на вопросы переписчиков украинцы не обязаны в какой либо способ доказывать или подтверждать какими-то документами.
Все, сказанное опрошенными – конфиденциальная и защищенная законом информация, которую нельзя разглашать, а хранить можно только для статистической обработки.
Напомним, первый этап пробной переписи проходил в первую неделю декабря в части Оболонского района Киева и Пискивской ОТГ в Киевской области.
Перепись населения: предыстория
- В Государственной службе статистики Украины заявляли, что Всеукраинскую перепись населения планируют провести с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.
- На подготовку и проведение Всеукраинской переписи населения нужно примерно 3,5 миллиарда гривен.
- В запланированной переписи украинцам будут ставить примерно 10 вопросов, среди которых: национальность, язык, образование, место работы, наличие собственного жилья и тому подобное.
- Последняя перепись населения в Украине состоялся в 2001 году, тогда насчитали 48 миллионов 457 тысяч жителей в стране, из которых большинство – 53,7% – женщины.
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