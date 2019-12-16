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      Стартовал 2-й этап пробной переписи населения в Украине: кого, когда и как будут "переписывать"

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      Начался второй этап пробной переписи населения / Иллюстративное фото (фейсбук Виталия Свичинского)

      Пробную перепись населения осуществляют в части Киева и части Киевской области. Обходить дома украинцев будут до 23 декабря.

      О старте второго этапа пробной переписи населения сообщила Государственная служба статистики Украины.

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      Где происходит перепись

      Пробная перепись населения будет проходить в части Оболонского района Киева и части Бородянского района Киевской области (Пискивская ОТГ).

      Когда будет происходить перепись

      Второй этап пробной переписи продлится с 15 до 23 декабря включительно.

      Как будут "переписывать" украинцев

      Информацию для жителей дома о том, что они участвуют в пробной переписи, разместят у подъездов. Кроме того, в почтовые ящики людей положат листовки с подробной информацией о переписи.

      Как узнать настоящего переписчика

      Переписчики должны иметь с собой и показать:

      • Удостоверение с голограммой,
      • Планшет,
      • Жилет с логотипом переписи на груди и спине.

      По требованию любого жителя дома, что участвует в переписи, переписчик обязан предъявить паспорт.

      Важно!

      Ответы на вопросы переписчиков украинцы не обязаны в какой либо способ доказывать       или подтверждать какими-то документами.

      Все, сказанное опрошенными – конфиденциальная и защищенная законом информация, которую нельзя разглашать, а хранить можно только для статистической обработки.

      Напомним, первый этап пробной переписи проходил в первую неделю декабря в части Оболонского района Киева и Пискивской ОТГ в Киевской области.

      Перепись населения: предыстория

      • В Государственной службе статистики Украины заявляли, что Всеукраинскую перепись населения планируют провести с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.
      • На подготовку и проведение Всеукраинской переписи населения нужно примерно 3,5 миллиарда гривен.
      • В запланированной переписи украинцам будут ставить примерно 10 вопросов, среди которых: национальность, язык, образование, место работы, наличие собственного жилья и тому подобное.
      • Последняя перепись населения в Украине состоялся в 2001 году, тогда насчитали 48 миллионов 457 тысяч жителей в стране, из которых большинство – 53,7% – женщины.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Статистика
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