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Стартовал Каннский кинофестиваль 2018: первые фото звезд с красной дорожки

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Каннский кинофестиваль 2018: первые фото с красной дорожки
Каннский кинофестиваль 2018: первые фото с красной дорожки / www.gettyimages.in

Сегодня, 8 мая, стартовал 71-й Каннский кинофестиваль на Лазурном побережье Франции. На красную дорожку грандиозного события уже начали прибывать голливудские звезды, которые традиционно демонстрируют свои изысканные образы перед фотокамерами.

Кроме звездных судей, которые первыми прибыли на событие – президенты жюри Кейт Бланшетт, актрис Кристен Стюарт, Леи Сейду, Авы Дюверном и актера Бенисио Дель Торо, на красную дорожку прибыли и другие знаменитости. Среди них – Пенелопа Крус с Хавьером Бардемом, Джулианн Мур, Роми Стрейд, Лейла Бахти, Изабель Аджани, Кьяра Мастроянни, Мартин Скорсезе и многие другие знаменитости.

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Предлагаем взглянуть, в каких образах прибыли первые звезды на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2018.


Актриса Кейт Бланштетт

 


Актриса Кристен Стюарт


Актриса Кристен Стюарт


Актриса Джулианн Мур


Режиссер Мартин Скорсезе


Актриса Araya A. Hargate


Модель Джеорджиа Май Джаггер


Актриса Фань Бинбин


Модель Роми Стрейд

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Актриса Жеральдин Накаш


Актриса Пенелопа Крус


Панелопа Крус с Хавьером Бардемом


Актриса Изабель Аджани


Режиссерка Ава Дюверном


Актриса Шантель Джеффрис

Напомним, что за престижную кинонаграду на Каннском фестивале, который продлится с 8 по 19 мая, будут бороться создатели 21 фильма. Среди заявленных фильмов на Каннском фестивале 9 мая также состоится премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс", а 12 мая представят ленту совместного производства Украины, Исландии и Франции "Женщина на войне". Еще в Каннах покажут фильм украинского режиссера Марыси Никитюк "Серафима".

Теги: LifeStyle Мода Каннский кинофестиваль
Источник: 24 Канал
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