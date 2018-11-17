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      Стартовал конкурс в Антикоррупционный суд: ожидать ли на этот раз "темных лошадок"

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      На этой неделе стартовал конкурс в Высший антикоррупционный суд. Из почти трех сотен судей тест прошла половина. А вот практическое задание комиссия только начала проверять. В то же время, общественный совет международных экспертов, который должен помочь отсеять недобросовестных кандидатов, работать пока так и не начал.

      156 кандидатов в Антикоррупционный суд прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание. В комиссии, которая проверяет работы, говорят, что результаты практического задания будут за месяц.

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      Адвокаты, судьи и юристы-ученые писали судебное решение с смоделированного дела. Говорят, задача была не из легких.

      Я в прошлом году сдавал на Высший кассационный административный суд. То эту задачу с той не сравнить, очень сложная,
      – поделился впечатлениями кандидат в Высший антикоррупционный суд Роман Брегей.

      После практического задания к оценке кандидатов должен присоединиться общественный совет международных экспертов. Это люди из авторитетных организаций, которые должны отсеять недобропорядочных кандидатов в судьи. Члены квалифкомиссии убеждают, что анализировать кандидатов комиссия может уже сейчас. А принимать решение сможет после оглашения результатов экзамена.

      Но не все так просто, как рассказывают члены комиссии. Правительство еще даже не утвердило средства на прилет членов общественного совета международных экспертов в Украину, говорят в Центре противодействия коррупции. А квалифкомиссия предлагает англоязычным экспертам изучать реестры и досье кандидатов без переводчиков и украиноязычного секретариата.

      Сейчас международные эксперты начать работать, к сожалению, не могут, и вина здесь частично лежит на ВККС и частично на правительстве,
      – считает эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

      В Антикоррупционный суд подались несколько кандидатов, которых на предыдущих конкурсах комиссия уже признала недобросовестными. ВККС убеждают, что не имеют оснований не допустить их к конкурсу. Та власть, которая хочет получить подконтрольные суды, ставку будет делать, мол, не на них, а на так называемых "темных лошадок".

      "Это кандидаты, по которым нет видимых, объяснимых экспертами проблем, нет хороших поступков и с которыми очевидно думают договориться", – отметила Красносельская.

      Мол, мутные, не яркие, а где идеальные? Чего вы оскорбляете наших кандидатов? У нас в Антикоррупционный суд идет 69 людей с научной степенью,
      – заявил член Высшей квалифкомиссии судей Станислав Щотка.

      Правила оценивания остаются неизменными от предыдущего конкурса в Верховный суд. А тогда объективность под сомнение ставили и некоторые конкурсанты, и общественность.

      На всех этапах там нарушения. С минимально допустимыми баллами там проблемы, с необоснованными решениями. Там колоссальная совокупность нарушений, – уверяет судья, кандидат в Высший антикоррупционный суд Роман Брегей.

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      Максимальный балл, который можно набрать, – 1000. Из них прозрачно насчитывают лишь 300, остальные 700 – непаханное поле для манипуляций, говорят активисты. К этапу собеседований с потенциальными судьями Антикоррупционного суда комиссия должна перейти ближе к январю. А вновь созданный суд, по прогнозам, заработает под первый тур президентских выборов.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости политики Новости Украины Антикоррупционный суд Судьи
      Источник: 24 Канал
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