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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Стартовала продажа билетов на финальный бой WBSS Усик – Гассиев

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28 июня стартовала продажа билетов на финальный бой WBSS Александр Усик – Мурат Гассиев. Турнир состоится 21 июля в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.

Об этом сообщает ISport.ua.

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Главным поединком вечера будет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. В нем сойдутся чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев.

За то, чтобы с трибун увидеть бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, придется заплатить от 840 до 6200 гривен. VIP-места стоят больше 60 тысяч украинской валюты.

Теги: Новости спорта Усик – Гассиев Бокс
Источник: 24 канал
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