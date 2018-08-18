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Стартовала продажа билетов на матч Лиги Чемпионов "Динамо" – "Аякс": цены

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Динамо – Аякс: стартовала продажа билетов на матч Лиги Чемпионов
Динамо – Аякс: стартовала продажа билетов на матч Лиги Чемпионов

Началась продажа билетов на первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Аяксом".

По информации официального сайта киевлян, стоимость пропусков на эту игру составит от 50 до 500 гривен.

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Приобрести билеты можно в кассах на станции метро "Олимпийская" или в Интернете. Кроме того, стало известно и то, кто именно будет транслировать эту битву. Как и раньше, матчи вице-чемпиона Украины будут показывать телеканалы Футбол 1/2.

Поединок Лиги Чемпионов "Динамо" – "Аякс" состоится в среду, 29 августа, на НСК "Олимпийский". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Футбол Новости спорта Лига чемпионов Динамо
Источник: 24 Канал
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