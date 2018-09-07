Стартовала продажа билетов на матчи "Динамо" в Лиге Европы: цены

В пятницу, 7 сентября, начались продажи билетов на все три домашних матча киевского "Динамо" в групповом раунде Лиги Европы УЕФА. Все матчи состоятся на НСК "Олимпийский".

На билеты на матчи ЛЕ распространяются те же цены, что и на матчи Чемпионата УПЛ. Доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

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Цены на билеты на матчи "Динамо" в Лиге Европы

Для владельцев абонементов на домашние матчи "Динамо" в сезоне 2018/19 действует скидка на билеты на поединки Лиги Европы – 15%, а также приоритетное право приобретения билета на свое место. Бронь снимается за три дня до начала каждого матча.

Продажа билетов проводится в кассах на Троицкой площади, возле станции метро "Олимпийская", а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Кассы открыты с понедельника до пятницы с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в праздничные дни и выходные – с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в дни матчей – с 10:00 (с 11:00, если этот день выходной) и до завершения первого тайма.

Кроме того, в дни матчей с 10:00 (с 11:00, если этот день выходной) до завершения первого тайма будет работать касса на Спортивной площади (вход на стадион со стороны "бессарабских ворот").

К слову, "Ворскла" тоже начала продажу билетов на матчи Лиги Европы против "Спиртинга", "Арсенала" и "Карабаха".