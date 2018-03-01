Стартовали продажи квартир в секциях с видом на парк в ЖК Krona Park

Объявлено о начале продаж квартир в третьей очереди строительства жилого комплекса бизнес-класса Krona Park в Броварах.

Особенностью этого объекта является непосредственная близость к парку: окна квартир Krona Park ​выходят на сосновый бор и на тихий обустроенный двор.

Компания-застройщик сделала привлекательное ценовое предложение, установив

стартовую стоимость квартир от 12 790 грн за кв. м. Покупателям квартир в ЖК Krona Park​ доступна простая выгодная беспроцентная рассрочка от застройщика.

К покупке предоставлены 34 однокомнатные, по 23 двух- и трехкомнатные, и две

четырехкомнатные квартиры. Все двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры

оборудованы двумя санузлами. Также есть две квартиры с террасами, четыре — с

собственным патио и три двухуровневые квартиры.

При постройке зданий использована монолитно-каркасная технология с кирпичными

внешними стенами, утепленными снаружи с использованием минеральных плит и

отделанными декоративной минеральной штукатуркой. При строительстве ЖК Krona Park используются высококачественные экологически чистые материалы. Квартиры

оборудованы панорамными окнами с энергоэффективными стеклопакетами.

Будущие жильцы смогут воспользоваться уже имеющейся инфраструктурой, включая магазины, кафе, салоны красоты, живописный парк.

ЖК Krona Park в Броварах — комплекс зданий средней этажности, в котором воссоздана атмосфера соснового бора. Вблизи жилого комплекса раскинулся благоустроенный парк общей площадью более 4 га, который будет включать в себя разнообразные зоны отдыха: от уютных альтанок для тех, кто предпочитает отдых с книгой, до спортивных зон для любителей активного отдыха.



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