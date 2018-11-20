Стартовый состав сборной Украины на матч против Турции: есть дебютант

Во вторник, 20 ноября, сборная Украины проведет последний матч в 2018 году. Это будет товарищеская игра против сборной Турции.

В стартовом составе "сине-желтых" на этот матч есть дебютант – на левом фланге защиты выйдет Миколенко. Читайте также: Турция – Украина: анонс товарищеского матча Стартовый состав сборной Украины: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Пластун, Караваев, Зинченко, Макаренко, Шапаренко, Коноплянка (к), Цыганков, Коваленко.

Запасные: Бойко, Пятов, Болбат, Борячук, Сваток, Малиновский, Швед, Буяльский. Напомним, матч Турция – Украина начнется в 19:30. Онлайн поединка – на сайте 24 канала.