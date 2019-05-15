Стартував третій етап проекту з допомоги ветеранам ООС "Без Броні"

У рамках нового етапу проекту "Без броні" було розпочато оновлення бази сервісів для ветеранів АТО/ООС, створеної у 2016 році. За попередніми даними роботи регіонального аналітика лише в Донецькій області кількість нових ініціатив зросла майже на 30% у порівнянні з 2015-2016 роками.

Також, близько 81% ініціатив у Донецькій області діють понад 3 роки – тобто в Україні вже є історії успішних організацій допомоги ветеранам, які витримали першу перевірку часом. Важливим є й те, що активну роль у роботі таких ініціатив відіграють самі ветерани.

Читайте також: Приватні антиросійські "санкції" – новий тренд у Європі?

Мета нового етапу проекту "Без Броні" – з'ясувати стан ветеранського руху та виявити успішні приклади інтеграції ветеранів у громадсько-політичне життя в Україні. Це особливо важливо, тому що у зв'язку з політичною ситуацією в країні є великий ризик радикалізації ветеранських груп та їх залучення до нелегальних угруповань. Одним з головних наших завдань є вияв мотивації ветеранів до участі у громадсько-політичній діяльності,

– зауважила координаторка проекту Катерина Шишигіна.

За словами організаторів, протягом наступних 5 місяців планується провести масштабне дослідження ставлення дорослого населення до ветеранів в Україні та висвітлення прикладів інтеграції ветеранів до суспільного життя, з'ясувати стан розвитку ветеранського руху та оновити всеукраїнську базу ініціатив з допомоги ветеранам bezbroni.net.

Щоб отримувати актуальну інформацію щодо ветеранських ініціатив та інші новини проекту, підписуйтесь на телеграм-бот "Без Броні".

Це новина була представлена ГО "Студена" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проведення цього дослідження стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст продукції є винятковою відповідальністю ГО "Студена" та не обов'язково зображає погляди USAID або уряду США. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цієї продукції у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання в будь-який інший спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.

Проект "Без Броні-3" виконується ГО "Студена" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Читайте також: Ви дійсно хочете повторити? – ветеран АТО різко висловився про святкування "дня пабєди"