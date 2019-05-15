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      Стартував третій етап проекту з допомоги ветеранам ООС "Без Броні"

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      Життя після війни з допомогою проекту "Без Броні"
      Життя після війни з допомогою проекту "Без Броні" / Ветерани.UA

      У рамках нового етапу проекту "Без броні" було розпочато оновлення бази сервісів для ветеранів АТО/ООС, створеної у 2016 році. За попередніми даними роботи регіонального аналітика лише в Донецькій області кількість нових ініціатив зросла майже на 30% у порівнянні з 2015-2016 роками.

      Також, близько 81% ініціатив у Донецькій області діють понад 3 роки – тобто в Україні вже є історії успішних організацій допомоги ветеранам, які витримали першу перевірку часом. Важливим є й те, що активну роль у роботі таких ініціатив відіграють самі ветерани.

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      Мета нового етапу проекту "Без Броні" – з'ясувати стан ветеранського руху та виявити успішні приклади інтеграції ветеранів у громадсько-політичне життя в Україні. Це особливо важливо, тому що у зв'язку з політичною ситуацією в країні є великий ризик радикалізації ветеранських груп та їх залучення до нелегальних угруповань. Одним з головних наших завдань є вияв мотивації ветеранів до участі у громадсько-політичній діяльності,
      – зауважила координаторка проекту Катерина Шишигіна.

      За словами організаторів, протягом наступних 5 місяців планується провести масштабне дослідження ставлення дорослого населення до ветеранів в Україні та висвітлення прикладів інтеграції ветеранів до суспільного життя, з'ясувати стан розвитку ветеранського руху та оновити всеукраїнську базу ініціатив з допомоги ветеранам bezbroni.net.

      Щоб отримувати актуальну інформацію щодо ветеранських ініціатив та інші новини проекту, підписуйтесь на телеграм-бот "Без Броні".

      Це новина була представлена ГО "Студена" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проведення цього дослідження стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст продукції є винятковою відповідальністю ГО "Студена" та не обов'язково зображає погляди USAID або уряду США. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цієї продукції у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання в будь-який інший спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.

      Проект "Без Броні-3" виконується ГО "Студена" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Публикации Война
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