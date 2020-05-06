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      Старые львовские трамваи в исторических фотографиях

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      Исторические фото львовских трамваев
      Исторические фото львовских трамваев / facebook.com

      Трамвай – это один из самых удобных способов передвижения по Львову. Даже во время карантина трамваи курсировали, но в ограниченном количестве. 24 канал предлагает вспомнить, как выглядел этот вид общественного транспорта в разные времена.

      Первый львовский трамвай начал регулярное движение 140 лет назад! Колею начали строить с улицы Бема в середине 1879 года.

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      Переполненный трамвай на перекрестке улиц Лычаковской и Винниченко.


      Переполненный трамвай, 1946 год / Фото: Facebook


      Трамвай на улице Франко / Фото: Facebook

      Трамвай на площади Соборной. Фото датировано примерно 1922 годом.


      Телега с лошадью и трамвайный вагон /Фото: Facebook

      Дети из Левандовки приехали на прогулку в Кайзервальд в 1930 году. Фото было сделано на улице Святого Петра (сейчас – улица Мечникова, конечная остановка маршрута №3).


      Дети и трамвай / Фото: Facebook

      Один из первых 16 львовских трамвайных вагонов в 1894 году. Фото сделано на улице Степана Бандеры (тогда – улица Леона Сапеги) возле Национального университета "Львовская Политехника".

      Президент города Эдмунд Мохнацкий и представитель фирмы "Сименс&Гальске" утвердили отрезок линии от главного вокзала до Политеха, это была одна из четырех частей трамвайного маршрута Вокзал – Политехника – Венская кофейня – Общая краевая выставка 1894 год.

      Поэтому регулярное движение электрического трамвая во Львове началось в 6 утра 31 мая 1894 года, чтобы отвозить людей на выставку.


      Один из первых трамвайных вагонов / Фото: Франтишек Рихновски

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины История Новости Львова Транспорт
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