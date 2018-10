Статусы в Facebook помогают выявить депрессию, – исследование

Психологи выяснили, что статусы в социальной сети Facebook могут помочь выявить ранние признаки депрессии.

Об этом заявили психологи Пенсильванского университета под руководством профессора Йоханнеса Эйхштеда, говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте также: О чем чаще всего лгут на сайтах знакомств

Они проанализировали аккаунты и медицинские карты более 1200 добровольцев. В 114 человек диагностировали депрессию. После психологи сравнили их сообщения в Facebook с постами людей без диагноза.

Выяснилось, что за несколько месяцев до выявления расстройства люди начинали использовать слова, описывающие состояние одиночества и враждебности, а также они значительно чаще стали употреблять местоимение "я".

Нельзя утверждать, что с помощью нашего алгоритма можно четко поставить диагноз. Но это исследование поможет для выявления людей с депрессией на ранней стадии,

– говорит Йоханнес Эйхштедт.

Для того, чтобы благодаря наработкам психологов можно было ставить диагноз, все данные в аккаунтах должны использоваться только с согласия их владельцев.

Добавим, британские психологи подтверждают данные коллег из США и добавляют, что смогли выяснить, какие слова характерны для речи людей, живущих с депрессией. В лексиконе таких людей чаще встречаются слова: одинокий, жалкий, несчастный, я, меня, мне и так далее.

Что такое депрессия?

Это заболевание, характеризующееся постоянным состоянием грусти и печали (не менее двух недель). Во время депрессии человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также неспособность делать повседневные дела. Просто плохое настроение один раз в месяц с весомой или без на то причиной нельзя сразу называть депрессией.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.