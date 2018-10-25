22:35
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Статусы в Facebook помогают выявить депрессию, – исследование

      17 Читати новину українською
      Статусы в Facebook помогают выявить депрессию
      Статусы в Facebook помогают выявить депрессию / unsplash.com

      Психологи выяснили, что статусы в социальной сети Facebook могут помочь выявить ранние признаки депрессии.

      Об этом заявили психологи Пенсильванского университета под руководством профессора Йоханнеса Эйхштеда, говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

      Читайте также: О чем чаще всего лгут на сайтах знакомств

      Они проанализировали аккаунты и медицинские карты более 1200 добровольцев. В 114 человек диагностировали депрессию. После психологи сравнили их сообщения в Facebook с постами людей без диагноза.

      Выяснилось, что за несколько месяцев до выявления расстройства люди начинали использовать слова, описывающие состояние одиночества и враждебности, а также они значительно чаще стали употреблять местоимение "я".

      via GIPHY

      Нельзя утверждать, что с помощью нашего алгоритма можно четко поставить диагноз. Но это исследование поможет для выявления людей с депрессией на ранней стадии,
      – говорит Йоханнес Эйхштедт.

      Для того, чтобы благодаря наработкам психологов можно было ставить диагноз, все данные в аккаунтах должны использоваться только с согласия их владельцев.

      Добавим, британские психологи подтверждают данные коллег из США и добавляют, что смогли выяснить, какие слова характерны для речи людей, живущих с депрессией. В лексиконе таких людей чаще встречаются слова: одинокий, жалкий, несчастный, я, меня, мне и так далее.

      Что такое депрессия?
      Это заболевание, характеризующееся постоянным состоянием грусти и печали (не менее двух недель). Во время депрессии человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также неспособность делать повседневные дела. Просто плохое настроение один раз в месяц с весомой или без на то причиной нельзя сразу называть депрессией.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Психология Здоровая жизнь Здоровье Депрессия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      сегодня , 22:00 Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      Олексій Чибісов
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня , 21:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      Анастасія Можаровська
      Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      сегодня , 20:30 Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      Артем Овдієнко
      Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      сегодня , 20:01 Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      Катерина Петренко
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: как это будет
      сегодня , 19:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: как это будет
      Яніна Ткачук
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Что означает решение Синода РПЦ по Томосу для Украины: объяснение Московского патриархата
       15 октября , 23:24
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Топ-новости: Португалия и Мексика вышли в полуфинал Кубка Конфедераций, Заря подписала 4-х игроков Днепра
       25 июня 2017 , 07:30
      Топливо в Украине подорожает на 30-40%
       17 апреля , 10:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук