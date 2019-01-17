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      "Ставка на церковь не срабатывает": почему "Томос-тур" не принесет рейтингов Порошенко

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      Петр Порошенко и Томос
      Петр Порошенко и Томос / Фото из свободных источников

      Петр Порошенко отправился по городам Украины с презентацией Томоса. Он проводит встречи с верующими и представителями местных элит. И несмотря на то, что официально действующий Президент еще не заявил о своих намерениях идти на второй срок, эти поездки фактически являются началом его предвыборной кампании.

      Об этом в программе "Что это было?" рассказала шеф-редактор сайта LB.ua Соня Кошкина.

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      Она отметила, что так называемый "Томос-тур" Порошенко является элементом его предвыборной кампании. Также она вспомнила, как на парламентских выборах 2012 года ряд регионалов использовали святые мощи в качестве агитации.

      Было интересно, что они брали их в аренду, и Афон на этом неплохо зарабатывал. Но после того, как желающих взять мощи в аренду стало много афонские монахи решили, что украинским политикам они их больше не будут давать в аренду,
      – сказала Кошкина.

      Однако политики были более изобретательными и решили купить часть мощей на американском сайте eBay, добавила Соня. Сам Виктор Янукович в 2012 году на территории октябрьского госпиталя открыл так называемый "Афонский двор", привозили туда голову Иоанна Крестителя, которую потом возили по Украине. Электорально регионалам это не помогло.

      Віктор Янукович
      Виктор Янукович

      Технологи посчитали, что Порошенко это добавит один или два процента максимум.

      Практика показывает, что электоральная ставка на церковь не срабатывает. Конечно, есть огромная заслуга Петра Порошенко в том, что Украина получила Томос. Но следует разделять церковные дела – отдельно, а электоральные – отдельно,
      – подчеркнула она.

      Реклама Петра Порошенка
      Реклама Петра Порошенко

      Соня рассказала, что во время ее последнего интервью с Епифанием она спросила, не гнетут ли его билборды с рекламой Порошенко, на что он ответил, что дал согласие использовать свое изображение в знак благодарности за Томос.

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Епифаний Томос Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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