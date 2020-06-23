Целью власти является снижение ставки по ипотеке в Украине до 5 – 7%. Заметим, что сейчас же самая доступная ипотека в Украине предусматривает ставку 17 – 18%.

Цель по ипотеке – даже не 10%

"Наша цель вообще (ставки по ипотеке – 24 канал) – 5 – 7%, а не 10%. 10% – это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеэфире, сообщает 24 канал.

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Глава правительства отметил, что уже осенью можно будет почувствовать удешевление финансовых ресурсов.

"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является определенным залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", – добавил Шмыгаль.

Что такое ипотека? Залог недвижимости, которая остается в собственности плательщика. Ипотечный кредит – банковская ссуда, полученная под залог недвижимости.

Какие ставки по ипотеке в Украине сейчас

В 2020 году самая доступная ипотека в Украине предусматривает ставку 17 – 18%. Чтобы ее получить, необходимо выполнить ряд требований банка, поэтому доступна ипотека далеко не всем. В среднем украинцы могут получить ипотеку под ставку от 18% до 25%.

Каковы ставки по ипотеке в Европе