Ставлення українців до судів: експерт оцінив результати опитування

Фонд демократичних ініціатив презентував результати соціологічного дослідження про рівень довіри українців до суду. Згідно з даними, лише 14% громадян нашої країни довіряє українській Феміді, тоді як не довіряє – 75%.

Вдумайтеся, три чверті українців не довіряють одній з найважливіших державних інституцій. І це ж не про політику мова.

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Перед тим, як почнемо аналізувати ці цифри глибше, хочу попросити вас про дещо подумати. Як довго може існувати держава, в якій три чверті громадян не довіряють суду? Суду, який іменем цієї держави може запроторити будь-кого з нас в тюрму, забрати наше майно, позбавити батьківських прав та, більшою мірою, що завгодно може з нами зробити.

Я не переконаний, що така країна не існуватиме довго. Правосуддя – це одна з базових функцій держави. Функція важлива не менше, наприклад, захисту кордонів. Як довго проіснує держава, народ якої не довіряє, а значить не підтримує власну армію?

Ми або змусимо вже нову владу реформувати суди, або ризикуємо втрати Україну як таку. Повірте, це не перебільшення.

Наприклад, нагадаю, що головною причиною нашої бідності є корумповані суди, через які в Україну відмовляються заходити інвестори.

Баланс довіри до судів

Але повернімось до цифр. В соціології є таке поняття – "баланс довіри/недовіри". Це кількість тих, хто довіряє, мінус ті, хто ні. Ось ця цифра і є відповідним балансом. Наприклад, якщо судам довіряє 14% українців, а не довіряє 75%, то маємо негативний баланс довіри – 61%.



75% українців не довіряє судам

Розкладімо цю цифру відповідно до рівня суду. Маємо таке: суд першої інстанції – негативний баланс довіри – 56%. Це той суд, з яким усі ми зіштовхуємося найчастіше. Апеляція – негативний баланс довіри – 48%. Верховний суд – 40%.

Жодна інстанції (від найвищої, до найнижчої) не має позитивного балансу довіри. Друзі, для сучасної країни – це просто вирок.

До речі, органи, які відповідають за очищення судової системи теж мають негативний баланс довіри: Вища кваліфкомісія суддів – мінус 42%, Вища рада правосуддя – мінус 40%.

Як понаочищували, то таку довіру й мають. І це ще більшість людей не знають, що, наприклад, член Вищої кваліфкомісії суддів щомісяця заробляє 225 тисяч гривень наших податків.

Причини недовіри українці до суддів

Тепер проаналізуймо, чому ми з вами так погано думаємо про суди. Вуаля! 46% українців вважають, що саме діяльність суддів найбільш негативно впливає на рівень довіри до них. Хто б міг подумати, правда?

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62% українців прямо назвали корупцію основною проблемою в роботі судів. Половина опитаних назвали залежність судів від політики та від олігархів. По суті, це та сама корупція.

Третини опитаних вказали на замовні рішення. Замовні рішення наші судді ж не за красиві очі виносять, правда? Тож і тут корупція.

Також 30% опитаних вказали на низький моральний рівень суддів. Ну, це вони дарма. Науково доведено, що більшість хабарників страждають докорами сумління. Принаймні в перші роки, далі попускає. Це якщо ви раптом почали за них хвилюватися.

Ставлення українців до судової реформи

Ще кілька цифр про сприйняття українцями так званої судової реформи. Негативну оцінку цій реформі Порошенка дали 60% опитаних, позитивну – лише 13%. До речі, хто ці 13%? Судді, їхні родини та обслуга? Направду, цікаво.

У суспільстві переважає думка (44% опитаних), що судову реформу потрібно починати заново. 52% вважають, що останні зміни в судах здійснювалися в інтересах політиків та олігархів.

З інтересами народу судову реформу пов’язують аж 7% опитаних. Не питайте в мене, що це за 7% марсіан, я поняття не маю.

66% опитаних вважають, що судді або залишилися залежними так само, як і раніше, або ж їхня залежність збільшилася ще більше. 70% опитаних відзначили, що рівень чесності суддів не змінився, або став ще гіршим.



66% опитаних вважають суддів залежними

48% опитаних взагалі не бачать жодних успіхів в очищені судової системи, а 31% помітили лише поодинокі випадки.

Що потрібно змінити

І насамкінець – моя улюблена цифра. А як можна повернути довіру до суду? Що зробити, щоб наведені вище данні реально не розвалили державу.

63% українців вважають, що довіру досудової системи відновлять:

притягнення корумпованих суддів до кримінальної відповідальності; очищення суддівського корпусу від недоброчесних суддів.

Сформулюймо це ще простішим, щоб новій політичній еліті стало зовсім зрозуміло:

Без посадок корумпованих суддів та негайного звільнення недоброчесних – довіра до суду й далі буде нижче плінтусу.

Шановна політична еліто, що вам ще не зрозуміло? Які ще цифри і аргументи навести, щоб ви взялися за реформу судів. Справжню реформу судів, а не дешеву виставу, підсумки якої яскраво продемонструвало НАБУ, оприлюднивши розмови Київського адміністративного суду.

До речі, трохи більше третини опитаних (37%) наполягають на негайному реагування на проступки суддів та подолання кругової поруки.

На четвертий день після скандалу з Київським адмінсудом ні від Вищої кваліфкомісії суддів, ні від Вищої ради правосуддя, ні від Ради суддів – ані пари з вуст, ані словечка. Від жодного поважного в органу.

Що відомо про скандал з Окружним адмінсудом Києва?НАБУ спільно з ГПУ 26 липня здійснили обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова Павло Вовк та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфкомісії суддів. Керівництву Окружного адмінсуду та чотирьом його суддям висунені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.

В таких органах не має жодної потреби. Навіщо ми їм платимо зі своїх податків? На смітник їх повним складом. Новообрана Верховна Рада мусить зайнятися цим вже з перших днів своєї роботи. А очолити цей процес має новообраний президент.

Інакше відповідати на дуже неприємні питання доведеться вже їм. А як по-іншому? Вся повнота влади в руках Зеленського і його партії. Тож і вся повнота відповідальності на них.