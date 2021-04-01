Ставлення до карантину і те, як він вплине на ситуацію з коронавірусом, в українців дещо змінилося. У порівнянні із початком березня, все більше людей схиляється до думки, що вводити локдаун в Україні – ефективно.

Що думають українці про жорсткий карантин

63% українців підтримують запровадження жорсткого карантину. Йдеться про ситуацію, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 34% – протилежної думки і висловлюються проти.

Дізнайтеся Де в Україні вже ввели локдаун: перелік регіонів

У порівнянні із думками, що населення, які були на початку березня, спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину.

Найбільше локдаун підтримують у центральних і західних областях. Дещо менше – на Півдні і Сході.



Як ставляться українці в різних регіонах до жорсткого карантину / Скриншот Як ставляться українці в різних регіонах до жорсткого карантину / Скриншот

Чи зменшиться поширення коронавірусу через жорсткі заходи

61% опитаних очікують, що поширення коронавірусу зменшиться після жорсткого карантину, 37% – мають протилежну думку.

Найбільше підтримують жорсткий карантин і вірять, що він зменшить захворюваність, респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто слідкують за новинами про коронавірус.



Чи зменшаться випадки коронавірусу: ставлення у листопаді, грудні і березні / Скриншот

Що відомо про опитування? Його провела соціологічна група "Рейтинг" 26 – 28 березня 2021 року. Аудиторія: 2 500 респондентів з усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Дослідження провели методом телефонних інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Жорсткий карантин в Україні: що відомо

Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові та Києві посилили локдаун. У Львові він триватиме до 12 квітня, у Києві – до 16.

У цих містах громадський транспорт працює в режимі спецперевезень, ТРЦ і непродовольчі магазини закриті, заклади харчування працюють лише на виніс.

У червоній зоні з відповідними обмеженнями зараз перебувають 10 областей: Київ і Київська область, Львівська область, Одеська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська, Чернігівська.

Раніше в уряді повідомляли: якщо в Україні більшість областей стануть "червоними", у країні запровадять суцільний локдаун.



Які обмеження у кожній із зон карантину / Інфографіка 24 каналу