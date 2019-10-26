Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post

Колишні чиновники американського уряду повідомили, що ставлення президента США Дональда Трампа до України погіршилося під впливом глави Росії Володимира Путіна та прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Через зневажливі відгуки Путіна та Орбана про Україну в Трампа сформувалось негативне уявлення про країну, і через це чиновникам Білого дому було важко переконати його підтримати слабкий уряд у Києві та не використовувати його у своїх політичних цілях, пише The Washington Post.

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Змусити Україну надати компромат на політичних суперників Трамп спробував тоді, коли противники цієї країни, включаючи Путіна, закликали його зайняти ворожу позицію щодо Києва. Як відзначають експосадовці уряду США, розмовляючи з Путіним, Орбаном та іншими політиками, Трамп сформував враження про Україну як про безнадійно корумповану країну, яка намагалася, як він вважає зараз, послабити його позиції на виборах у 2016 році.



Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото з відкритих джерел

Про роль Путіна та Орбана розповів, зокрема, заступник помічника держсекретаря Джордж Кент – він давав свідчення за зачиненими дверима слідчим палати представників, які діяли в рамках процедури імпічменту. Кент заявив, що тиск, який чинили ці лідери, відіграв свою роль і погіршив ставлення Трампа до українського президента Володимира Зеленського напередодні їхньої телефонної розмови 25 липня.

Американські посадовці підкреслюють, що хоч Путін та Орбан поганили Україну, рішення про пошук компромату на Байдена Трамп прийняв сам, керуючись власними переконаннями і конспірологічними теоріями про Київ, які розповідав його адвокат Рудольф Джуліані.

Інший чиновник також розповів, що під час телефонної розмови на початку травня Путін "робив те, що він завжди робить", тобто намагався підірвати відносини США з Україною:

Він завжди говорив, що Україна – це просто розплідник корупції.

За словами ще одного американського чиновника, політика США вже "багато років будується навколо стримування ворожого впливу Росії" у Східній Європі, а очевидна сприйнятність Трампа до доводів Путіна та Орбана є "прикладом того, що й сам президент перебуває під ворожим впливом і що його спрямовують".

Як підсумовує Washington Post, цей та інші чиновники побажали залишитися неназваними, оскільки йдеться про делікатні внутрішні дискусії в Білому домі та розслідування щодо процедури імпічменту. Сам Білий дім не відповів на прохання прокоментувати цю ситуацію.

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