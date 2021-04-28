"Слуга народу" Руслан Стефанчук заявив, що наразі планують замінити одного міністра в українському уряді. За його словами, мовиться про главу Міненергетики.

Віцеспікер парламенту наголосив, що відповідне рішення ухвалять тільки тоді, коли за нього проголосують 226 народних депутатів.

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Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра – це буде кандидатура на міністра енергетики,

– сказав він.

Водночас Руслан Стефанчук зазначив, що наразі у Верховній Раді ще офіційно не зареєстрували законопроєкт. За його словами, триває процес обговорення.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив у парламент подання щодо призначення міністром енергетики Германа Галущенка. Профільний комітет розгляне це питання вже 28 квітня.

Зі свого боку глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада може проголосувати за призначення Германа Галущенка главою Міненергетики на позачерговому засіданні 29 квітня.

Хто такий Герман Галущенко Галущенко – юрист зі стажем роботи у державному та приватному секторі. У 2013 – 2014 роках був виконавчим директором з правового забезпечення "Енергоатому".



Кабінет міністрів 6 травня призначив його віцепрезидентом "Енергоатому". Зараз він відповідає за питання перспективного розвитку підприємства.

Нагадаємо, Раніше ЗМІ повідомили, що Рада розглядає можливість відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

В Офісі Президента зазначили, що тривалість його перебування на посаді залежатиме від результативності роботи.

У "Слузі народу" ж запевняють, що найближчим часом голову МОЗ не планують змінювати.