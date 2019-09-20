Стефанчук о бюджете: Мы уже видим много недостатков

Народные депутаты уже нашли немало недостатков в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Над ними нардепы должны поработать.

В частности, вопросы вызывает соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня, об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет "ТСН".

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Другая "проблемная тема" – внимание к отраслям, в которых "хотят видеть рост".

Поэтому сегодня (20 сентября – 24 канал) проведена дискуссия. Я думаю, что после нее мы вместе поработаем над этим документом. Но еще раз говорю, это только первый вариант,

– отметил Стефанчук.

В проекте бюджета на 2020 год установлено, что с 1 января минимальная заработная плата составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час. Зато прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 2027 гривен с 1 января 2020 года, 2118 гривен с 1 июля и 2189 гривен с первого декабря.

Все основные цифры нового бюджета Украины читайте в материале 24 канала.

Проект в украинском парламенте был зарегистрирован 15 сентября – именно эту дату называл президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Рада рассмотрит его 20 сентября.



Какова минимальная зарплата заложена в бюджете/ Инфографика 24 канала