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      Стефанчук о бюджете: Мы уже видим много недостатков

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      Стефанчук о бюджете: Мы уже видим много недостатков
      / Радио Свобода

      Народные депутаты уже нашли немало недостатков в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Над ними нардепы должны поработать.

      В частности, вопросы вызывает соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня, об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет "ТСН".

      Это надо знать: Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить

      Другая "проблемная тема" – внимание к отраслям, в которых "хотят видеть рост".

      Поэтому сегодня (20 сентября – 24 канал) проведена дискуссия. Я думаю, что после нее мы вместе поработаем над этим документом. Но еще раз говорю, это только первый вариант,
      – отметил Стефанчук.

      В проекте бюджета на 2020 год установлено, что с 1 января минимальная заработная плата составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час. Зато прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 2027 гривен с 1 января 2020 года, 2118 гривен с 1 июля и 2189 гривен с первого декабря.

      Все основные цифры нового бюджета Украины читайте в материале 24 канала.

      Проект в украинском парламенте был зарегистрирован 15 сентября – именно эту дату называл президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Рада рассмотрит его 20 сентября.

      прожитковий мінімум, державний бюджет
      Какова минимальная зарплата заложена в бюджете/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Руслан Стефанчук Бюджет Бюджет 2020
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