Стефанчук вернул 40 тысяч гривен за аренду жилья, но уже получил новую компенсацию

122 народных депутата получили в ноябре из бюджета компенсации на аренду жилья. Среди них и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который живет в квартире тещи. Однако, нардеп вернул аппарату Рады почти 40 тысяч гривен, полученных за сентябрь-октябрь.

Список нардепов, которые берут у государства деньги за аренду жилья или наем номера в гостинице, обнародовали на сайте Верховной Рады.

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Эти данные свидетельствуют, что за последние три месяца политики получили от 19-20 до 40 тысяч гривен компансаций. Наибольшие суммы – почти по 60 тысяч гривен – получили нардепы от "Слуги народа" Елена Лис и Валерий Божик.

Что интересно, Стефанчук единственный депутат, который решил вернуть парламенту деньги за аренду жилья.

Стефанчук Руслан вернул в ноябре 2019 года средства в сумме 39 650 гривен, полученных в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь,

– написано на сайте.

Тем не менее, за ноябрь первый заместитель председателя Рады все же получил новую компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч 150 гривен.

Что известно о квартире, которую снимает Стефанчук у тещи?

В 2018 году его семья проживала в квартире площадью 101,8 квадратных метра, которая принадлежит его теще Татьяне Ситарук.



Сам вице-спикер Рады подтвердил, что до сих пор проживает в этой квартире и платит арендную плату. Однако он так и не ответил, платит ли он за квартиру матери жены. Нардеп отметил, что платит "арендодателю по договору – владельцу квартиры".



Самые богатые нардепы с компенсацией за аренду жилья / Инфографика 24 канала