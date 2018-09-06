Стелла МакКартни вместе с Adidas выпустила веганские кроссовки

Известная английская модельер и дизайнер Стелла МакКартни в коллаборации с брендом Adidas выпустила экологические кроссовки Stan Smith, которые не содержат никаких компонентов животного происхождения.

Экологическая обувь Stan Smith украшенная изображением Стеллы МакКартни на левом кроссовке и теннисиста Стена Смита на правом. Новая спортивная обувь также отличается надписью Stella McCartney и имеет бордово-синие полосы.

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Экологические кроссовки Stan Smith



Новая обувь уже поступила в продажу и ее можно приобрести в онлайн-магазине на сайте Stella McCartney. Стоимость модной экологической новинки – 235 фунтов стерлингов (более 8 тысяч гривен).



Экологические кроссовки Stan Smith



Экологические кроссовки Stan Smith