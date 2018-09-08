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Стена трансформаторной будки – звезда Instagram: видео о битве художников и коммунальщиков

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В Харькове продолжается настоящая война между коммунальщиками и художниками: на стене одной из трансформаторных подстанций жители соседнего дома зарисовали мурал художника Гамлета Зиньковского. Такие действия возмутили поклонников творчества художника.

А дальше к конфликту присоединились и сотрудники жилищного управления. И когда эта история добралась до социальных сетей – началась битва за место на стене.

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В стене трансформаторной подстанции появился собственная Instagram-страница, которая взялась освещать развертывания пьесы, действующими лицами которой является художник, пара недовольных пенсионеров и несколько литров серой краски.

Автор первого рисунка Гамлет Зиньковский – местный художник, который за свой счет превращает стены домов в произведения искусства. Он уверяет: стену намерен возобновить, но после того, как завершит проекты, которыми занимается сейчас.

Вот видео, на котором художник озвучивает свою версию событий:

Началась история противостояния два дня назад по адресу город Харьков, улица Гоголя 2 а. Жители города зарисовали мурал уличного художника Гамлета Зиньковского – кто-то посчитал  его искусство актом вандализма.


Такое изображение на стене кому-то показалось актом вандализма

Но искусство трудно остановить. Другие горожане, которым нравятся уличные рисунки, оставили на свежей серой краске свое послание ликвидаторам мурала – с нецензурным словом из трех букв, которое чаще всего пишут на стенах. И вопрос: "Так лучше?"


Сам Гамлет Зиньковский любит оставлять абстрактные послания

Коммунальщики быстро зарисовали и эту надпись, но такие действия не остановили возмущенных поклонников муралов. А стена для местных стала своеобразным чатом. Здесь начали появлялись рисунки: окна в серый мир, Иисус Христос, Бендер из мультфильма "Футурама", голубь мира и цветы. Кто-то даже подытожил: "Какой Харьков, такой и Бэнкси".


Так подытожил борьбу художников с коммунальщиками неизвестный автор

У стены, собственно, уже появился собственный Instagram, который собрал более трех тысяч подписчиков.


Стена трансформаторной подстанции превратилась в звезду Instagram

Тем временем тот, с кого все началось, Гамлет Зиньковский, 8 сентября презентовал вместе с Сергеем Жаданом книгу "Антенна", в которой создавал иллюстрации. А уже на следующей неделе должен открывать в Харькове совместную выставку с Bob Basset.

На самом деле, для меня это не нова ситуация. Такое было множество раз, и я немного удивляюсь, почему это привлекло внимание всех-всех-всех именно сейчас. Бывало, "ЖЭК" просто зарисовывал по пять моих работ – и ничего страшного,
– прокомментировал ситуацию Гамлет.

И кому-то созерцать на выцветшие старые городские пейзажи нравится больше. А пока – битва между коммунальщиками и харьковчанами продолжается.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Instagram Новости Харькова
Источник: 24 канал
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