Степаненко официально подала на развод с Петросяном: подробности

Российская юмористка Елена Степаненко официально подала на развод с мужем Евгением Петросяном. Кроме того, Степаненко требует все авторские права на совместное творчество

Об этом стало известно в понедельник, 6 августа, во время слушания по делу о разделе имущества супругов в Хамовницком суде Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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В сообщении говорится, что обычно в таких случаях дается месяц на размышление (для примирения), но судья этого месяца не дала и объявила процесс закрытым.

"Стороны пытались договориться о правах полгода, но, видимо, не получилось", – добавили в Mash/



Mash / Скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что Степаненко хочет отсудить у своего мужа Евгения Петросяна более 80% от совместно нажитого имущества. В иске Степаненко женщина также требовала передать ей восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Однако адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что муж претендует на 50% нажитого в браке имущества.