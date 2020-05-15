Степанов про выплаты надбавок медикам, визит Кличко в столичное метро– Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 15 мая – министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 15 мая уже в 12 областях полностью выплатили надбавки медикам за март. А в остальных регионах осуществляют финальные расчеты. Кличко пришел с инспекцией в столичный метрополитен, чтобы проверить все ли готово к посетителям.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале

По состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 новых случаев COVID-19. Страна стала 32 по количеству заражений коронавирусом.

За время пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 500 польских медработников – из 18 тысяч. Зато в Украине заразились 3 тысячи 500 медиков.

Массовое тестирование украинцев на антитела к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе. Об этом глава Минздрава заявил во время совещания по предотвращению распространения коронавируса с президентом Зеленским.

"Слуги народа" решили провести так называемый праймериз и предложить избирателям определить, кого президент должен выдвинуть на должность мэра Киева. Среди основных претендентов называют нардепа и бизнесмена Николая Тищенко, бывшего директора "1+1" Александра Ткаченко и одиозного прислужника Коломойского Александра Дубинского.