Минздрав "сворачивает" второй этап медреформы, или Все будет стабильно плохо

После решительной победы над коронавируса Министерство здравоохранения взялось за свертывание второго этапа медицинской реформы.

План буде простий – повернути бюджетну "зрівняйлівку" замість принципу "гроші за послугу".

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Привід – медійний негатив через те, що частина лікарень почали отримувати менше фінансування, коли гроші "пішли за пацієнтом" і виплачуються за реально зроблені послуги.

За формою це буде нова система. За змістом – стара.

Національна служба здоров'я залишиться. Але вона навряд чи погодиться з таким підходом. Тому для неї готують екстрену заміну керівника.

"Ми проводимо аудит й напрацювали низку рішень...Щоб не було руйнування, звільнення працівників та в жодному разі – закриття лікарень. Такі завдання мені ставив в тому числі й глава держави" – сказав міністр Максим Степанов.

Перекладу для вас: ми зупинимо реформу і законсервуємо систему як була.

Звичайно, це не вирішить ні проблем лікарень, ні особливо проблем пацієнтів. Але вирішить проблеми міністра. Головна проблема – восени місцеві вибори. Саме тому "в тому числі й глава держави" доручив.

Тут же і "напрацювали низку рішень". Перше рішення у "низці" – вернути все взад (а насправді – в зад).

Тобто забрати кошти у понад тисячі ефективних лікарень, які підготувалися до реформи. Які надають реальну допомогу людям, і тому заробили більше грошей після квітня.

Наприклад, заберуть у пологового будинку номер 1 в Києві, який завдяки переходу на тарифи НСЗУ почав надавати повністю безоплатні пологи. І передадуть, наприклад, онкодиспансеру у Білій Церкві, який опромінює живих людей апаратом-ровесником Хрущова. Головне – щоб не було закриття лікарень. Принаймні, до місцевих виборів.

Так виглядає "ефективний" онкодиспансеру у Білій Церкві, який отримує гроші від держави… / Фото Павло Ковтонюк

Заради того, щоб такі заклади продовжували імітувати роботу до осені, постраждають в першу чергу якісні пологові будинки, інфарктні та інсультні центри, сильні міські та районні лікарні.

Стара добра економічна політика, яка служить політичній економії.

Що буде далі? А нічого. Все знову стане спокійно та стабільно. Стабільно погано для пацієнтів. Стабільно добре для медичних "еліт". Не буде руйнування, звільнення працівників. Правди і медицини в нас теж і далі не буде.