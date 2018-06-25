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09:48, 23 июня
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Степанов взял под контроль ситуацию в Белгород-Днестровском: мэр остается в должности

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Максим Степанов
Максим Степанов

Одесский губернатор Максим Степанов урегулировал скандальную ситуацию в Белгород-Днестровском горсовете, вызванную конфликтом между мэром и депутатами от "Оппозиционного блока".

21 июня мэр Аккермана Алла Гинак заявила о намерении сложить полномочия. Глава Белгорода-Днестровского объяснила, что не может продолжать работать из-за деструктивной позиции городских депутатов, входящих в состав "Оппозиционного блока".

Около трех месяцев депутаты от "Оппозиционного блока" заставляли мэра города Аллу Гинак покинуть свой пост, "между тем, фактически блокируя работу самого органа и принятие важных решений", – констатирует Алла Гинак.

В понедельник, 25 июня, глава ОГА лично пообщался со всеми сторонами конфликта. В ходе визита председателя областной государственной администрации Максима Степанова, Гинак изменила свое решение.

На совместном заседании, где присутствовали также депутаты и местные жители, Максим Степанов убедил перейти к конструктиву и остаться в должности законно избранного мэра.

"Я не имел права проигнорировать политический кризис в Белгороде-Днестровском. Здесь много проблем, которые необходимо решать, и это работа как мэра, так и депутатов. Поэтому необходимо искать взаимопонимание. Уверен, компромисс будет найден путем диалога", – обратился к собравшимся губернатор Максим Степанов.

Комментируя свое решение Гинак отметила: "Тысячи людей поверили в меня. Аккерманцы звонили и писали, что я не имею права предать город и бросать его на произвол судьбы".

Губернатор Одесской области Максим Степанов также предложил провести повторное собрание с депутатами и мэром. Он готов выступить "арбитром" в противостоянии для того, чтобы город имел возможность развиваться.

Напомним, Максим Степанов инициировал внесение Аккерманской крепости, расположенной в Белгород-Днестровском, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пакет документов обещают подготовить уже к 2019 году.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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