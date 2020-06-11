Активиста Сергея Стерненка вызвали в СБУ, но 9 июня он не пришел. Теперь суд разрешил принудительно привести Стерненка для вручения подозрения о самозащите.

Сергей Стерненко в телеграмме сообщил, что полиция пришла к нему домой с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении за самозащиту.

Накануне Стерненко не пришел в СБУ для вручения подозрения: причина

11 июня в 12:00 активист выполнит постановление суда и придет на Аскольдов переулок 3А в Киеве. Стерненко призвал неравнодушных прийти и поддержать его.



Полицейские вручили Стерненко постановление суда / фото с телеграмм-канала активиста

По словам активиста, сегодня или завтра состоится суд по избранию меры пресечения.

Могут попытаться закрыть в СИЗО. Не уверен, что всех желающих будут пускать на заседания, вы же знаете нашу систему. Но каждый из вас может взять меня на поруки. И зайти в суд,

– написал Стерненко.

Дело Стерненка: что известно

Одесского активиста Сергея Стерненка пытались трижды убить еще в 2018 году. Однако следователи так и не могли тогда найти организаторов этих покушений.

Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Во время драки он, защищаясь, ранил одного из нападавших ножом, ранение стало смертельным.

Эксрегионалы и пророссийские политики призвали объявить активисту подозрение, алем никто не считался.

О подозрении снова зашла речь после назначения новой генпрокурорки Ирины Венедиктовой. Она заявила, что подозрение объявят в любом случае.

На защиту Стерненка выступает немало активистов, а в украинских городах прошли массовые акции. Люди вы ступают против того, чтобы активисту выдвигали обвинения в убийстве нападающего, ведь Стерненко защищал собственную жизнь.

Сергей Стерненко – активист, общественный деятель, руководитель организации "Неравнодушные". Был активным участником Революции Достоинства, возглавлял одесский ячейка "Правого сектора".