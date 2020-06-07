Активист Сергей Стерненко получил вызов из СБУ. В вызове указано, что его вызывают в качестве свидетеля, чтобы вручить уведомление о подозрении.

Стерненко не придет в СБУ

В СБУ Стерненко должен появиться 9 июня в 10 утра. Об этом активист написал в фейсбуке.

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Стерненко отметил, что уже написал следователю, что не будет присутствовать по объективным причинам. Вызов прислали всего за два дня до даты, однако должны были прислать минимум за три дня.

Пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог надлежащим образом реализовать свое право на защиту. Подозрение подготовили по статье 115 – умышленное убийство. Это делается руками безвольных следователей и прокуроров по указанию Авакова и Венедиктовой. А Зеленский согласился на это преследование,

– написал Стерненко.

Стерненко был в СБУ 18 мая

Отметим, что 18 мая Стерненко уже вызвали в СБУ. В Службе безопасности Украины сообщили, что пригласили Стерненко для ознакомления с материалами дела, о вручении подозрения вроде бы не говорилось. Активист уверен, что планы у следователей были другие.

Под зданием СБУ на акцию поддержки Стерненко собрались около тысячи человек.

Коротко о деле Сергея Стерненко