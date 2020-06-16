В дом Зеленского бросили петарду: итоги протестов 15 июня на поддержку Стерненка
Стерненко привел активистов к дому Зеленского. В дом кто-то бросил сильную петарду, однако о пострадавших или каких-то конфликтах информации нет. А чуть позже Стерненко сообщил, что скандальную решение суда о назначении ему меры пресечения пересмотрят.
После скандального решения суда о мере пресечения Сергей Стерненко в ночь на 16 июня повел группу своих сторонников к дому украинского президента Владимира Зеленского, сообщает 24 канал.
Предыстория Стерненку избрали меру пресечения: его сторонники пошли к дому Зеленского
Как завершилась акция в поддержку Стерненка
Однако общения активистов с президентом не случилось реакция главы государства на события неизвестна. В ТСН рассказали, что "в доме Зеленского затемненные окна – ничего не видно".
В то же время на фейсбук-странице сообщества "Киев Информ" написали, что "в здание (жилье президента Зеленского – 24 канал) неизвестные бросили сильную петарду". Кто это сделал – неизвестно.
До 1 ночи по Киеву 16 июня акция завершилась. Участие приняли, как говорят в полиции, 500 – 800 человек. В соцсетях пишут о более 1500.
Меру пресечения Стерненку, вероятно, пересмотрят
Шевченковский районный суд Киева пересмотрит вопрос о месте, где Стерненко должен отбыть домашний арест. Сам активист написал об этом в фейсбуке ночью 16 июня:
- "Председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр судебного решения, поскольку сегодняшнее постановление невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись".
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Очень коротко о деле Стерненка
- Сергея Стерненка обвиняют в убийстве и незаконном ношении оружия.
- Два года назад якобы из-за действия Стерненка умер человек, который напал на активиста.
- 15 июня суд назначил ему круглосуточный домашний арест на 60 дней по месту прописки.
- Однако проблема в том, что прописан он в Одессе в воинской части, а на самом деле живет в Киеве.