12 июня Шевченковский райсуд Киева должен избрать меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве. Защите Стерненко уже отказали в отводе судьи Бугиля. Между тем в зал суда не пускают журналистов и людей, пришедших поддержать Стерненко.

Людей не пропускали охранники и полиция, объясняя, что присутствовать могут только 20 человек. При этом судебный зал был пуст, пишет 24 канал. 24 канал. Сергей Стерненко заявил, что это делается умышленно. Сергей Стерненко заявил, что это делается умышленно.

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Организовать проход людей в зал пытались заполнением заявлений на взятие Стерненко на поруки. Таким образом люди, пришедшие в поддержку Стерненко, могли бы стать участниками процесса.

Люди подписывают заявления о взятии на поруки, если после этого их не будут пускать, то будем рассматривать это как очень грубое нарушение прав человека,

– прокомментировал журналистам ситуацию Стерненко.

Полиция возле суда

Сдерживал людей возле суда целій кордон из правоохранителей в полной амуниции. Тех, кто пытался попасть в зал, отталкивали защитными щитами. Некоторые из активистов все же пытался агрессивно прорваться в зал суда.



Полиция оцепила вход в суд / Фото "Киев Оперативный"

Насчет количества охраны вокруг сам Стерненко отметил, что это показывает: людей, которые пришли на заседание, уважают и одновременно боятся. Активист обращался к полиции с требованием пропустить поддержку и называл их действия незаконными.

На месте были полиция диалога, Нацгвардия, представители Нацполиции и патрульные.

Десятки сотрудников службы судебной охраны / Фото с фейсбук-страницы Стерненко

Нацгвардия на входе в Шевченковский райсуд / фото из телеграм-канала Klymenko Time

Отвод судьи и стычки

В самом начале адвокаты Стерненко объявили о видид судьи Владимира Бугиля, поскольку его действия оценивают как предвзятые. Однако суд отклонил эту просьбу: именно Бугиль будет избирать Стерненко меру пресечения.

Защита мотивировала свою просьбу тем, что Бугиль рассматривал дела против майдановцев.

Под судом собрались десятки людей, они пришли с плакатами в поддержку Стерненко. Поддержать Стерненко пришли нардеп из "Слуги народа" Гео Лерос, депутати от "Голоса" Ольга Стефанишина и руководитель фракции Кира Рудык., экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

Нардепы от "Голоса" готовы взять Стерненко на поруки вместо домашнего ареста.



Десятки людей пришли поддержать Стерненко / Фото Марины Мольки (24 канал)

Люди, кроме скандирования слов поддержки Стерненко, также выкрикивают насмешливые и осуждающие лозунги против пророссийского блогера Анатолия Шария. Именно он активно выступает за то, что Стерненко – преступник и убийца.

В суд пришли журналисты его издания – Шарий.нет. Между ними и сторонниками Стерненко произошли столкновения, слышны были взрывы петард.

Дымовая шашка у здания суда / Фото Киев Оперативный

Десятки людей поддерживают Стерненко и скандируют "Шарий п***рас" – смотрите видео

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