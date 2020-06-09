Активиста Сергея Стерненко вызвали в СБУ, чтобы вручить подозрение по делу о самозащите. Однако он отказался приходить.

Вместо Стерненко к следователю пришел его адвокат Виталий Коломиец. Он в комментарии 24 каналу объяснил, повестку активисту прислали с нарушениями. Ведь должны были его предупредить о вызове за три дня, но сделали это всего за два дня.

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"Просьба и требование закона – соблюдать четкие сроки, потому что в производстве есть 5 защитников, после выходных на 10 утра, очевидно, что у многих назначены заседания, кто-то еще не вернулся в Киев. Поэтому было направлено ходатайство следователю, чтобы определить четкую дату за три дня, чтобы подготовиться, ведь процедура вручения подозрения может растянуться на пол дня или больше", – сказал Коломиец.

Адвокат Виталий Коломиец о повестке Сергею Стерненко: смотрите видео

По словам Стерненко, когда адвокат пришел в СБУ, то следователь скрылся от него и не вышел. Об этом активист написал на своей странице в фейсбук. Он также добавил, что до его дела собираются приписать статью 263 Уголовного кодекса – ношение холодного оружия.

В то же время, адвокат Стерненко Виталий Коломиец предполагает, что в СБУ решили взять себе время, чтобы изменить текст подозрения.

В предыдущем варианте "умышленность" причинение смерти Кузнецову, хотели обосновать, в частности, тем, что Сергей специально для этого носил с собой "холодное оружие". Даже подогнали экспертизу для этих нужд,

– уточнил защитник.

Говорится о ноже, который Стерненко имел при себе во время нападения в мае 2018 года. По словам активиста и его адвоката, это – бытовой нож, который в Украине есть в свободной продаже.

Ранее Сергей Стерненко сообщил, что получил вызов от СБУ. В нем говорилось о том, что его вызывают в качестве свидетеля, чтобы вручить уведомление о подозрении.

Дело Стерненко: коротко