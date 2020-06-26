Общественный активист Сергей Стерненко продолжает оспаривать меру пресечения в апелляционном суде Киева. Он сообщил, что в суд передали уже около 50 заявлений о личном поручительстве.

В комментарии 24 каналу активист также отметил, что надо учитывать те заявления, которые были представлены в первой инстанции. Потому что сейчас речь идет уже о других заявлениях. И добавил, что они продолжают поступать. Поэтому сторона защиты передает их в суд.

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Сергей Стерненко рассказал, что сегодня к зданию суда снова нагнали большое количество правоохранителей, Национальной гвардии, судебной охраны. Но заметил, что людей пускают на судебное заседание.

"Нет таких ограничений, которые были в прошлый раз", – отметил он.

Как сообщила журналистка 24 канала, трансляцию судебного заседания вывели на улицу. И около 35 представителям СМИ разрешили присутствовать в суде.

Среди пришедших поддержать активиста были, в частности, бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун и бывший пленник Кремля Владимир Балух.

Ульяна Супрун пришла поддержать активиста Сергея Стерненко / Фото 24 канал (Андрей Костюк)

Также Сергей Стерненко анонсировал, что заседание суда может продлиться до 20:00.

Что известно об апелляции Сергея Стерненко? Ранее Шевченковский райсуд Киева избрал для Сергея Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Однако активист с таким решением не согласился и подал апелляцию. В апелляционной жалобе он заявил, что считает, будто судья Владимир Бугиль нарушил его права и неправильно применил нормы процессуального права. Также активист указал на возможное нарушение при назначении состава суда.

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