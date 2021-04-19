Одесский активист Сергей Стерненко сообщил, что полиция закрыла уголовное дело, которое касалось второго нападения на него. Нападение произошло в мае 2018 года, когда Стерненко задержал нападавшего и передал его полиции.

Сергей Стерненко написал, что дело закрыли еще 1 октября 2020 года. Однако он увидел это только теперь – в реестре судебных решений.

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Что сообщил Стерненко

Дело о втором нападении на Сергея Стерненко касалось событий утра 1 мая 2018 год. Тогда ему стреляли в затылок, однако активист задержал нападавшего и передал его полиции.

Полиция сразу же похитила из дела телефон исполнителя преступления, а затем, после передачи дела в СБУ, выяснилось, что к организации покушения был причастен тогдашний ведущий консультант ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. На его автомобиле исполнитель с еще одним сообщником Карбенюком должен был покидать место преступления,

– написал Стерненко.

К тому же он рассказал, что за эти 3 года сообщника даже не допросили. Также Стерненко добавил, что "Форостяк перевелся работать в коммунальное предприятие к Труханову. И подозрения не получил. И уже не получит".

"Венедиктова сначала передала дело о покушении в полицию, чтобы та "расследовала" как полиция это покушение и организовала. А потом следователь "забыл" вовремя обратиться в суд о продлении сроков расследования, а в суде не мог объяснить, почему никаких следственных действий не проводится. Поэтому срок не продлили, и дело закрыли", – объяснил Сергей.

Он добавил, что полиция на его ходатайство о предоставлении информации не отвечала.

К теме! На Сергея Стерненко напали 1 мая 2018 года. Тогда нападавший выстрелил в область шеи активисту сзади из пистолета, а затем, во время задержания, стрелял по свидетелях инцидента. На следующий день активист сказал, что это "российские службы" или "заказ со стороны местных властей".

Стерненко о словах Венедиктовой

Недавно генпрокурор Венедиктова заявила, что берет под личный контроль расследование 3-х покушений на активиста Стерненко. Тогда она отмечала, что 3 уголовных дела о покушении на Стерненко объединили в одно и уже передали для расследования в СБУ.

Не думаю, что она это сказала, потому что хочет действительно чтобы преступники были наказаны. Это, скорее, попытка показать иллюзию баланса, что прокуратура не только преследует меня, но и тех, кто на меня нападает. Но это лишь очковтирательство. Потому что реальность совсем другая,

– отметил активист.

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