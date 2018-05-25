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Стерненко целый день находится в полиции, – начальник Нацполиции в Одесской области

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Следствие отрабатывает все версии
Следствие отрабатывает все версии / 24 канал

Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что весь сегодняшний день активист Сергей Стерненко, на которого ночью напали, находится в полиции.

Следствие отрабатывает все версии: от банального уличного ограбления до нападения, связанного с общественной деятельностью активиста. Есть ли связь между нынешним нападением и двумя предыдущими, полицейские пока не говорят.

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"Человек, который совершил нападение 1 мая, – закрыт. Мы понимаем, кто у него сообщники. Отрабатываем и эту версию", – сообщили в Нацполиции.

Также в пролиции рассматривают, превысил ли меру необходимой самообороны сам Стерненко.

Мы ведем уголовные производства по факту нахождения трупа, по факту заявления Стерненко и по факту нанесения телесных повреждений. Пока статусов обвиняемого, подозреваемого или потерпевшего ни у кого нет. В СМИ накручивают ситуацию,
– говорит Головин.

О мере пресечения говорить тоже рано.

Начальник Нацполиции сообщил, что у Стерненко до сих пор нет охраны, потому что не подавал ходатайства о ее предоставлении. Если ходатайство будет, следствие его рассмотрит.

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. В итоге мужчина сумел защитить себя и нанес смертельный удар одному из нападавших, однако другому удалось скрыться. Впоследствии его задержали.

Это уже третье нападение на Сергея Стерненко, которое произошло в этом году. Так, 7 февраля у дома активиста на него набросился неизвестный, в результате чего общественный деятель получил многочисленные побои. По его словам, это была "месть за его активную гражданскую позицию со стороны мэра Одессы Труханова".

А уже 1 мая в Стерненко стреляли. Тогда нападавший выстрелил в область шеи сзади из пистолета, а затем, во время задержания, стрелял по свидетелях инцидента. Девушка активиста выразила уверенность в том, что злоумышленник целился точно в Стерненка.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Сергей Стерненко Криминальные новости
Источник: 24 канал
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