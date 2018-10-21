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      "Стесняюсь говорить о сексе", – Ким Кардашян потрясла признанием и откровенными фото – 18+

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      Ким Кардашян
      Ким Кардашян / Instagram

      Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которой 21 октября исполняется 38 лет, дала откровенное интервью изданию Richardson и заявила, что перестала стесняться своего тела, которое сильно изменилось во время беременности. Кроме того, Ким снялась обнаженной в провокационной фотосессии для журнала.

      Звезда рассказала, что во время своей беременности, она решила больше не заниматься сексом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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      Я набрала более 30 килограммов во время беременности, не узнавала себя и чувствовала себя асексуальной. Думала, что больше никогда не буду заниматься сексом! Просто на душе было плохо. Интернет смеялся надо мной, сравнивал с китом. Похудеть быстро не получилось. Однако заявляю, что через восемь месяцев я была в отличной форме. И сказала себе: "Ты сделала это! Сама избавилась от лишнего веса и чувствуешь себя лучше, чем когда-либо". Согласие на обнаженную съемку стало для меня расширением возможностей,
      – призналась Кардашян.


      Беременная Ким Кардашян / Getty

      Также Ким Кардашян рассказала, что на публике ее воспринимают "дикой и сексуальной". Однако дома она совсем другая.

      "Смешно, но дома я гораздо более консервативна, чем на публике. Моя публичная персона дикая и сексуальная, но на самом деле я очень стесняюсь говорить о сексе. Я очень консервативна, когда речь идет об этом. Однако я и очень тщеславная, поэтому могу прийти на съемочную площадку и обнажиться перед группой из 50 человек. А вот один на один, в интимной атмосфере, я застенчива и неуверенна. У меня точно есть две разные личности. Думаю, что материнство сделало меня более уверенной в демонстрации своей сексуальности", – заявила она.


      Ким Кардашян для журнала Richardson


      Ким Кардашян для журнала Richardson


      Ким Кардашян для журнала Richardson

      Напомним, Ким Кардашян вместе с мужем Канье Уэстом воспитывают троих детей – 5-летнюю Норт, 2-летнего Сэйнта и 9-месячную Чикаго. Младшую дочь супругам родила суррогатная мать.

      Теги: LifeStyle Звездные мамы Ким Кардашян Эротика
      Источник: 24 канал
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      Новости за 21 октября
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