"Стесняюсь говорить о сексе", – Ким Кардашян потрясла признанием и откровенными фото – 18+

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которой 21 октября исполняется 38 лет, дала откровенное интервью изданию Richardson и заявила, что перестала стесняться своего тела, которое сильно изменилось во время беременности. Кроме того, Ким снялась обнаженной в провокационной фотосессии для журнала.

Звезда рассказала, что во время своей беременности, она решила больше не заниматься сексом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Я набрала более 30 килограммов во время беременности, не узнавала себя и чувствовала себя асексуальной. Думала, что больше никогда не буду заниматься сексом! Просто на душе было плохо. Интернет смеялся надо мной, сравнивал с китом. Похудеть быстро не получилось. Однако заявляю, что через восемь месяцев я была в отличной форме. И сказала себе: "Ты сделала это! Сама избавилась от лишнего веса и чувствуешь себя лучше, чем когда-либо". Согласие на обнаженную съемку стало для меня расширением возможностей,

– призналась Кардашян.



Беременная Ким Кардашян / Getty

Также Ким Кардашян рассказала, что на публике ее воспринимают "дикой и сексуальной". Однако дома она совсем другая.

"Смешно, но дома я гораздо более консервативна, чем на публике. Моя публичная персона дикая и сексуальная, но на самом деле я очень стесняюсь говорить о сексе. Я очень консервативна, когда речь идет об этом. Однако я и очень тщеславная, поэтому могу прийти на съемочную площадку и обнажиться перед группой из 50 человек. А вот один на один, в интимной атмосфере, я застенчива и неуверенна. У меня точно есть две разные личности. Думаю, что материнство сделало меня более уверенной в демонстрации своей сексуальности", – заявила она.



Ким Кардашян для журнала Richardson



Ким Кардашян для журнала Richardson



Ким Кардашян для журнала Richardson

Напомним, Ким Кардашян вместе с мужем Канье Уэстом воспитывают троих детей – 5-летнюю Норт, 2-летнего Сэйнта и 9-месячную Чикаго. Младшую дочь супругам родила суррогатная мать.