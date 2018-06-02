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"Стежками Каменяра": в Киеве наградили творческих школьников

13 Читати новину українською
В Киеве наградили победителей Всеукраинского конкурса
В Киеве наградили победителей Всеукраинского конкурса "Стежками Каменяра" / фото – Международный фонд Ивана Франко

1 июня у бюста Ивана Франко в Киеве состоялось награждение победителей Всеукраинского ученического литературно-художественного конкурса "Стежками Каменяра".

Об этом сообщили в Международном фонде Ивана Франко.

В конкурсе приняли участие 1 811 школьников из всех регионов Украины.

Жюри конкурса оценивало работы в четырех номинациях – "Проза", "Поэзия", "Драматургия", "Лучшая иллюстрация к произведениям Ивана Франко" – в двух возрастных категория: 6-11 лет и 12-16 лет соответственно. Организаторы конкурса отметили не только высокий художественный уровень работ, но и особую положительную энергетику детских творений.

8 победителей конкурса (по два победителя в каждой номинации) получили дипломы и ценные подарки.


В конкурсе приняли участие – 1811 школьников со всей Украины

По итогам конкурса, в номинации "Драматургия": в возрастной категории 6-11 лет победила работа Морозан Марии "Свято мови" (Одесская область, город Килия); в возрастной категории 12-16 лет победу одержала пьеса Гузелик Андрианы "Диво-скринька" (Тернопольская область и город Теребовля).

В номинации "Поэзия": в возрастной категории 6-11 лет наибольшее количество голосов жюри получила работа Усенко Маргариты "З Україною в серці" (Сумы); в возрастной категории 12-16 лет победила поэзия Дорошенко Анастасии "Чорна чайка" (Черниговская область, город Прилуки).

В номинации "Проза": в возрастной категории 6-11 лет, по решению жюри, победила сказка Бадыры Анны "Фарбований лис" (Волынская область город Ковель); в возрастной категории 12-16 лет победила работа Виктории Яненко "Герои не умирают!" (Полтавская область, город Кременчуг).

Номинация "Лучшая иллюстрация к произведениям Ивана Франко": в возрастной категории 6-11 лет победила работа "Фарбований лис" за авторства Кондрин Алины (Ивано-Франковская область, город Долина); в возрастной категории 12-16 лет победила картина Головатюк Ольги под названием "Боротьба за життя" (Киевская область, село Шпитьки).

Отдельные награды от внука Ивана Франко – Роланда Франко – получили Касянчук Надежда за поэзию"Строками ночной суматохи" (город Тернополь), Максим Чухлиб за прозу "Син народу, що вгору йде!" (город Львов), Зиньковский Дмитрий "Непоборимий син землі!" (Луганская область, село Зорикивка).


Награждение талантливых школьников состоялось возле бюста Франко в Киеве

В свою очередь, организаторы конкурса высказали свою благодарность меценатам – председателю "Фонда 3000" Екатерине Ющенко и Виталию Романчукевичу, председателю Правления "Индустриал Банк", которые поддержали этот ученический конкурс.

Также, от Министерства образования и науки Украины были награждены отличиями члены жюри и учителя-наставники.

Всеукраинский ученический литературно-художественный конкурс "Стежками Каменяра" был организован Международным фондом Ивана Франко, министерство образования и науки Украины и ОО "Львовское общество" в Киеве. В этом году конкурс проводился впервые и имел целью усилить творческую мотивацию в изучении учащимися учреждений общего среднего образования творчества Ивана Франко через создание литературно-художественных произведений в разных жанрах, в которых работал Иван Франко,а также исследовать его литературное наследие, научную, культурологическую и общественную деятельность.

Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Киева Образование
Источник: 24 канал
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