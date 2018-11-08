Стиль не знает возраста: Кристиан Лубутен выпустит новую коллекцию для детей

Вторую капсулу туфель для самых маленьких клиентов французский дизайнер планирует выпустить уже в коллекции весна-лето 2019. Впервые детскую обувь он представил осенью 2017 года.

Кристиан Лубутен уже давно покорил сердца всех женщин, потому что его туфли – это произведение искусства, в которое вложено много любви. Все знают о культовых женских туфлях с красной подошвой и на высоком каблуке. Но то, что он будет создавать маленькие туфельки совсем другого формата, для всех было сюрпризом.

Читайте также: Известный бренд UGG выпустил новую модель зимних сапог: стильные фото

После сотрудничества с Гвинет Пэлтроу, с которой они создали первую лимитированную коллекцию, его постиг большой успех. В одном из интервью Кристиан признался, что создание такой обуви было для него настоящей проблемой, так как ему присуща совсем другая конструкция.

В новой капсуле туфельки будут универсального размера. Девочки в возрасте 6-9 месяцев смогут похвастаться обувью от знаменитого бренда. Кристиан представит туфли в трех вариантах: цветной яркий принт, черно-белое граффити и красный атлас.



Туфли Кристиан Лубутен для маленьких девочек

Фото: us.christianlouboutin.com